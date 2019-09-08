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Redmi K20 Pro首次特降300元：限8+256GB

2019-9-8 10:29:56来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月8日消息 卢伟冰刚刚宣布，Redmi K20 Pro 8GB+256GB首次特降300元，到手价2699元；此外，Redmi K20 6GB+128GB降价200元，到手价1799元，Redmi Note 7 6GB+64GB降价100元，到手价1099元。以上活动9月9日凌晨开始。

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Redmi K20 Pro

该机配备一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏，采用了屏幕指纹和升降式摄像头，无刘海；配置方面，骁龙855处理器，第七代屏幕指纹技术，特殊场景下的解锁成功率提升30%，支持NFC。4000mAh大容量电池，支持27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器+1300万像素广角和800万像素长焦镜头。 

Redmi K20

Redmi K20搭载高通骁龙730处理器，48MP后置三摄。该机采用6.39英寸极界全面屏，搭载第七代屏幕指纹技术。Redmi K20还搭载20MP前置摄像头，后置三摄配备48MP索尼IMX582主摄、13MP超广角镜头与8MP人像镜头，支持超级夜景模式。

Redmi Note 7

Redmi红米Note7采用6.3英寸水滴全面屏，覆盖2.5D双面玻璃，康宁大猩猩第五代玻璃盖板，后置指纹识别；搭载满血版骁龙660，配备新型石墨负极的4000mAh电池，支持QC  4协议；后置4800万像素+500万像素AI双摄，暗光环境下自动四合一为1.6μm大像素高感光模式，超级夜景加持。

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关键词：卢伟冰Redmi K20 Pro

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