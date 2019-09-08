Redmi K20 Pro首次特降300元：限8+256GB

IT之家9月8日消息 卢伟冰刚刚宣布，Redmi K20 Pro 8GB+256GB首次特降300元，到手价2699元；此外，Redmi K20 6GB+128GB降价200元，到手价1799元，Redmi Note 7 6GB+64GB降价100元，到手价1099元。以上活动9月9日凌晨开始。

Redmi K20 Pro

该机配备一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏，采用了屏幕指纹和升降式摄像头，无刘海；配置方面，骁龙855处理器，第七代屏幕指纹技术，特殊场景下的解锁成功率提升30%，支持NFC。4000mAh大容量电池，支持27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器+1300万像素广角和800万像素长焦镜头。