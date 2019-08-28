Redmi卢伟冰：我更喜欢十瓦辛格·卢，发布会风格就是正面刚

小米公司官方今天发文，在8月29日Redmi新品发布会前，和Redmi卢伟冰进行了一次深入灵魂的真诚的沟通。面对收获的“卢伟刚”“卢十瓦”称号，卢伟冰表示，其实更喜欢十瓦辛格·卢。Redmi声势好凶，在做产品和传播的时候不会考虑小米感受，只需要考虑雷军的感受。另外Redmi的发布会，风格就是正面刚，好产品摆在那里，不刚对不起它。

Redmi新品发布会将在8月29日举行，将发布包括Redmi Note 8 / Redmi Note 8 Pro、Redmi 电视和笔记本等在内的新品。

下面是访谈内容：

Q：在你收获的称号中，更喜欢“卢伟刚”还是“卢十瓦”？

L：其实我更喜欢十瓦辛格·卢。

Q：最近Redmi声势好凶，在做产品和传播的时候会考虑小米的感受吗？

L：考虑雷总的感受就好啦。

Q：给Redmi开产品发布会有什么不一样的感受？

L：你刚才说了，卢伟刚。Redmi的发布会，风格就是正面刚，好产品摆在那里，不刚对不起它。

Q：不管你承不承认，现在你已经是行业网红了。做网红的感觉怎么样？

L：感谢捧场热情的米粉，下次看到我请务必使用四摄小金刚给我来几张。

Q：听说你为了发布会一直在健身？

L：我不强，怎么KO？

Q：这次已知有4个新品了，一口气讲下来会不会累？

L：这次不全是我讲。主要是最近嗓子哑了，喉咙吃不消。不过我们这能讲的人不少。

Q：你对Redmi大电视的成绩有什么期待？

L：听说国内出货量第一名的品牌（注：小米电视）严阵以待了。

Q：除了Redmi Note 8，再透露点新消息呗？

L：Redmi K30会支持全网通5G！

Q：你做了那么多摧残“小金刚”的视频，一季不够还要搞两季，良心会痛吗？

L：不。要不是“高空抛物”已经被认定是违法行为，我们早就想把小金刚从五彩城扔下去拍视频了。

Q：Redmi 8 Pro为什么要用MTK芯片，你该知道早年他们口碑……

L：你也说“早年”了。我们有些华南友商早年还只做充话费送的手机呢。

Q：也有人说像素数值高不代表拍照好，卢总你对这个问题怎么看？

L：当然有一定的道理，但这是废话。还有人说有钱人不一定幸福呢。这次首发6400万像素相机，像素高、感光元件尺寸大，非常优秀。

Q：卢总吹牛X有没有心虚的时候？

L：讲事实怎么能叫吹牛。总有一些固化的偏见，就是当我们只是如实展示手机品质和实力的时候，他们就认为这是在吹牛。这很不好。我认为买一台测试一下就什么都清楚了。