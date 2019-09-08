王尼玛回应暴走大事件解散：不出意外会有第七季

IT之家9月8日消息 昨天，一位网友在知乎上发布《如何看待暴走大事件在2019年9月6日正式完结？》一文，文章称“这次是真的完结了，包含了我的整个青春”。对此，王尼玛回答称，“我们还会回来，第七季不出意外，还是会有的”。
王尼玛表示，从早上开到刚才的这个内部会议就是商量第七季以及暴走之后的走向，总之，暴走大事件还会回来，第七季不出意外，还是会有。
王尼玛回应原文：
面对大家突如其来这么多“解散”祝福的被吓到了，刚开完会，赶忙来回答一下。
还请没看完第六季最后一集的同学看完先~
从暴走大事件复更以来，我们确实遇到许多磨难，一是长视频似乎不再适应这个年代，二是大事件的抓手和嗨点要进化，在『想要变得更好』的心情下着急每周没命的赶稿，导致编剧团队的头发总量越来越少，创作能力下降。
不过呢，这些磨难还击不垮我们。
所以这次停更，对节目的战略调整大于不做了的念头。
从早上开到刚才的这个内部会议就是商量第七季以及暴走之后的走向。
总而言之就是一句话。
我们还会回来，第七季不出意外，还是会有。
所以啦，谢谢观众老爷们的关心，我们呢，还没甘心呢。
而同时向认为我们暴走就是世间恶意的聚合体，做尽无数坏事，影响无数年轻人做坏事，全世界所有节奏都是我们带的，我们公司的人每天都要吃五个小孩才能睡着，恨不得我们马上倒闭，所有人破产，跪着给他们磕头的黑子们道歉。
对不起。
我们暂时，还死不了呢。
还有很多想给大家做的东西，还想再伺候观众姥爷们十年。
荆轲，刺秦王。