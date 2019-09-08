王尼玛回应暴走大事件解散：不出意外会有第七季

IT之家9月8日消息 昨天，一位网友在知乎上发布《如何看待暴走大事件在2019年9月6日正式完结？》一文，文章称“这次是真的完结了，包含了我的整个青春”。对此，王尼玛回答称，“我们还会回来，第七季不出意外，还是会有的”。

王尼玛表示，从早上开到刚才的这个内部会议就是商量第七季以及暴走之后的走向，总之，暴走大事件还会回来，第七季不出意外，还是会有。

王尼玛回应原文：