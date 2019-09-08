告别4G时代，苹果新iPhone 11将如何“致创新”

从2007年1月9日初代iPhone，到去年9月13日iPhone XS Max，再到今年9月10日即将举行的秋季发布会，作为触屏智能手机的开创者，iPhone满打满算已经12岁半了。

如果要在这12年里选一部经典之作，相信很多人会选iPhone 4S。但考虑到历史机型跨度过长，我反倒觉得iPhone SE可能更适合担任承上启下的角色。

在出发前往库布蒂诺之前，本期凰家评测就来对初代iPhone、iPhone SE、iPhone XS Max进行简单对比，带你回顾iPhone从无人区到大而全的演化过程。

1、外观设计

当我把老中青三代iPhone摆成一排的时候，突然有一种岁月蹉跎的感觉。当年3.5英寸的黄金尺寸，如今已经成长为6.5英寸的全面大屏。

·初代iPhone

初代iPhone可以说是老古董了，我们面前这台成色还算可以。即便都2019年了，当“移动滑块”解锁后，这部设备依旧能给我「智能手机」的用户体验。

顺滑的电容屏、精致的拟物图标、熟悉的触摸交互，你会发现很多事情乔布斯在一开始就想好了，但硬件参数表明这毕竟是一台来自2007年的产品。

320x480分辨率颗粒感明显，松动的Home键中间还有个圆角方框。底部继承iPod老30-Pin接口，顶部SIM卡槽跟相机SD卡差不多大，扬声器开孔和耳机孔也不够讲究。

背面抛光Apple Logo金属感十足，后来没了信仰灯的MacBook应该是它的复刻款。扳动静音拨杆你会发现，那时的iPhone就拥有不错的震感反馈。

·iPhone SE

三年前发布的iPhone SE直到今天还可以勉强作为主力机使用，甚至拥有比大多数Android千元机更好的使用体验。Apple官方也没有放弃它，仍然适配最新iOS 13系统。

4英寸视网膜显示屏清晰锐利，单手操作毫无压力，大拇指基本可以覆盖到任意区域。屏幕比例接近16:9，现在使用虚拟全键盘打字会感到过于局促了。

正面Touch ID指纹识别，是2013年iPhone 5s上就搭载的技术。A9芯片也还算能打，1200万像素后置镜头支持最高[email protected]拍摄。

中框切割棱角分明，但好在厚度仅7.6mm，重量也只有113g，小屏机型手感就是好。底部Lightning接口，3.5mm耳机孔还在。背部三段式设计，要比后来的天线注塑条美观很多。

·iPhone XS Max

iPhone XS Max是目前我正在用的机型，全面屏交互已在iPhone X上熟悉。其实习惯之后发现大屏也没带来更多信息量，反而机身更沉了，小拇指压力山大。

OLED材质全面屏“真香”，显示面积基本达到了机身尺寸临界值。唯一残缺的刘海处内置原深感镜头组，Face ID让解锁支付变得更无感，就是冬天戴口罩用不了。

6.5英寸全面屏，我觉得已经是手机尺寸的极限，再大就快赶上小平板了。所以你看最近Android厂商也是在往折叠屏的路子上走，至于什么时候才能量产就再说吧。

这部迄今最大iPhone做工精良，一体性更强具备IP68级防水。面向中国用户支持实体双卡双待，A12仿生芯片吊打在座各位旗舰SoC，但万元左右的售价还是卖得太贵。

其实看过以上三台设备之后，你会发现这12年来iPhone基本没有“断代”。性能越来越强，身躯越来越大，但内心还是那个「The ultimate digital device」的灵魂。

2、硬件性能

iPhone的硬件发展史，也可以归纳为基础核心技术的收购+自研之路。到A12 Bionic以及iPad Pro上的A12X，Apple移动设备几乎拥有了媲美桌面终端的运算性能。

·CPU

早期iPhone还没有自己的A系列处理器，都是采购三星的ARM芯片。例如初代iPhone搭载三星SL8900，iPhone 4上所谓的A4处理器也是来自三星与Intrinsitry，后者于2010年被收购。

直到iPhone5才是真正自研的A6处理器，采用自行设计Swift架构主频达到1.3GHz。当然芯片代工还是交给三星来做，后来台积电也加入代工名单。

·GPU

跟CPU情况类似，图形处理方面iPhone一直依靠Imagination的PowerVR GPU，直到2017年A11才彻底自研。再加之神经网络引擎，自此A系列芯片完全由Apple-designed。

比较可怜的是，Imagination最终并没有被收购，在“抛弃”PowerVR之前Apple已经招揽到大量GPU人才。这对于后来的Metal包括近两年的ARKit意义重大。

·RAM

一直到iPhone5苹果才用上1GB RAM，相比同时期Android机型，iPhone更倾向于提升内存带宽，而非RAM容量。

早在诺基亚“外挂”RAM的时候，iPhone已经开始将RAM集成进SoC，并且直接在内存上设计控制器，同时增加多通道设计。

从零到一很难，iPhone硬件发展离不开技术收购。收购P.A.Semi，获取芯片架构定制授权。Touch ID来自AuthenTec、Face ID来自PrimeSense，当然收购之后还需要自身沉淀才有二次创新。

在iPhone的硬件字典，性能永远是为用户体验服务的。在保证芯片领先的优势条件下，Apple很少选择盲目“堆料”。

再回到对比的三款iPhone，初代已是古董、A12堪称巅峰。即便是SE上的A9，GeekBench单核跑分依然不输骁龙845。

3、相机拍照

#shot on iPhone#应该从iPhone 4开始算，500万像素背照式摄像头能够拍出在当时看来足够好的照片。再加上326 ppi视网膜显示屏，相册浏览效果也是赏心悦目。

初代iPhone相机就很惨了，200万像素拍出来的照片跟没对上焦似的，当然本身也没对焦功能。

iPhone SE相机达到1200万像素，拍出来的照片放到现在都够发朋友圈，并且支持HDR功能。

iPhone XS Max双摄依然是1200万像素，但借助A12神经网络引擎，Smart HDR甚至可以应用于视频录制，并且一切都实时呈现在屏幕取景器上，所拍即所见。

其实三台iPhone并不存在样张对比基础，现在回头看SE在三年前就有非常高的成像质量。不过在一些大光比环境下，还是能明显看出Max具备更宽的动态范围。

人像模式、超广角、手持夜景，手机拍照已经干掉除专业单反之外的一切相机，不过其最大的意义还是在于便携性与易用性。这十年来被记录的光影瞬间，可能超过以往历史总和。

总结：告别4G时代新 iPhone如何「致创新」

在发布初代iPhone时，乔布斯说这是“Your life in your pocket”，那时智能手机还是一片无人区，没人能想到手掌大小的屏幕，后来居然承载起整个移动互联时代。

12年过去了，现在的iPhone早已不局限于「手机」定义（Android亦如此），它更像是我们日常生活助理：社交、出行、餐饮、游戏、办公、拍摄，甚至作为轻度生产力工具进行创意工作。

iOS + App Store + iCloud，优秀的软件生态体验保证了稳定的产品延续性。哪怕是遇到iPhone X这样的形态变更，在用户体验上也不会出现“断层”。

但今年苹果或许将面临更大压力，特别是对已经用上5G的中国消费者来说，在向4G告别的这场发布会上，新iPhone会用怎样的方式「致创新」，我们拭目以待。