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LG首次公开“点名”三星：你们的8K电视不符合标准

2019-9-9 13:01:48来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月9日消息 据THEINVESTOR消息，9月7日，LG电子公开表示，三星2019款8K电视不符合8K分辨率的国际标准，三星实际上是在欺骗消费者。韩国先驱报报道称，LG强调自己在IFA 2019上推出的NanoCell 8K电视才是“真正的8K（电视）。”

报道中指出，LG之前也有过类似的言论，但这是LG首次公开点名三星。LG电子电视业务运营中心执行副总裁Park hyung周六在IFA 2019年的新闻发布会上表示，“我们认为三星的8K电视并不是真正的8K”“消费者需要知道真相，需要知道是不是一分钱买了一分货。”

包括Park在内的LG代表指出，产品测试和认证机构Intertek和VDE通过对三星、LG和索尼商用8K电视进行测试，其结果显示，三星的QLED 8K电视的CM仅为12%，远低于8K标准50%的阈值，而索尼8K电视的CM为70%，LG自己的产品为90%。

LG还表示，消费者几乎不可能区分的出来4K与8K分辨率的区别，但他们有权知道自己花钱到底买了个什么东西。三星代表对此拒绝发表评论，LG电子还计划于9月17日在首尔举办另一场新闻活动，以进一步讨论8K电视规格。

值得注意的是，三星的55英寸QLED 8K电视在9月7日的IFA 2019展会上获得了最佳电视奖。

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关键词：LG三星8K

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