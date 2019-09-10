编者按：

有人说，领导人的气质与魅力，决定着一家企业的成败。

阿里巴巴所造就的辉煌与引发的非议，无疑都是马云信仰与观点的折射。

他做一介布衣，却过一世逍遥，平凡中铸就了一段传奇。今天，他将卸任阿里巴巴董事长，这段传奇理应被记载。

本文记录了马云成长历程中的15个关键节点，意在展现这位“灵魂人物”的高光瞬间。此外，新浪科技还将对阿里巴巴价值观、金融、技术等方面做分篇详述。

每个人的灵魂中具有三种品质：理性、激情和欲望。而一个人的价值，要看他拥有权利后的所作所为。

——摘自《理想国》

1，13针

评弹，江浙一带的民间艺术。

上世纪50年代末期，摄影师马来法和妻子崔文彩痴迷评弹，二人说唱结合，既有叙事书词、也有戏谑小调，日子贫困但生活惬意。

1964年春节，崔文彩做了个大胆的决定，她辞去了工人工作，坐着长途车来到无锡县评弹团应聘，“爱好要变为职业”。

不巧，在那个年代，文艺遭到文革冲击，评弹团的正常演出无法持续，团中的演员各奔东西。

崔文彩无事可做，却发现自己怀了身孕，无奈只能重返老家杭州。

当年9月10日，崔文彩生子，取名马云。

父亲马来法对儿子期望不高，望他乖巧懂事、平凡做人。可惜，小马云却与期望背道而驰。

童年的马云身材瘦小，但好斗，打架甚至成了专长。

据《马云传》记载，他小学时与同学打架，警察时常上门教导，马云的爷爷曾任国民党的保长，十分好面儿，街坊四邻的评头论足让爷爷极为气愤。

有一次，马云因打架被缝了13针，马来法忍无可忍，强迫他转学，希望他能在新环境中安生一点。

对于这些童年往事，马云事后笑谈道，那时他酷爱武侠小说，曾幻想仗剑走天涯，“大侠就要路见不平，挺身而出！”

1976年，马云变得懂事了。

初一那年，班里来了位教地理的女老师，老师温柔贤淑、楚楚动人，小马云有些心动，他开始认真听课。有一天，女老师为了活跃课堂气氛，给大家讲了个亲身经历的故事：“我在西湖看风景时，突然有几个外国人向我咨询旅游景点，我以自己流利的英语和地理知识与他们交流，得到了他们的赞赏，所以你们一定要好好学习英语和地理……”

不知是被故事“感染”，还是被女老师的言行“感动”，马云决心自学英语。

按照老师的指引，西湖成了块学习宝地。他时常跑到西湖假装“偶遇”外国人，用那蹩脚的英文强行交流，时间一长，英语水平确有提高。

▲少年马云与戴维·莫利合影

2，奇缘

接下来就是那段被广为流传的异国奇遇。

1980年，马云偶遇了澳大利亚男孩戴维·莫利，两人成为笔友，他称戴维的父亲为“Father”。

书信来往持续了整整5年，“Father”还间接资助马云读书，总计约200澳元，这笔钱对那个年代的马云，帮助极大。

后来，家财万贯的马云懂得回报，他给莫利一家寄去了很多钱财礼物，并在“Father”家乡的大学以两人名义设立基金会，捐赠2000万美元，这也是该校历史上收到的最大一笔捐赠。

1982年，马云第一次参加高考，数学成绩只有1分。

落榜后苦寻工作，因身材瘦小屡遭拒绝。马来法四处托人，最后让儿子去杂志社搬书，酬劳是一天1块钱。

在一次搬运过程中，马云偶尔翻看到路遥的成名作《人生》（载于《收获》1982年第三期）。他事后回忆，这本书对他触动极大，心潮澎湃决心再赴考场。

次年，数学成绩：19分。

马来法劝他放弃读书，蹬三轮至少可以养家糊口，谁料他越挫越勇，再次备考。

在马云自传《我的人生哲学》中，关于第三次高考有过详实记载：高考前三天，一位姓余的老师对我说：“马云，你的数学成绩那么差，如果你的数学能考及格，我的‘余’字倒着写”。

这句断言让马云甚是郁闷。临考前，他背下了10个数学基础公式，将公式套用到试题中，最终成绩79分，奇迹般地及格了。

马云对这个分数很是满意，这是他有史以来的数学最高分。最终，他以低于本科线5分的成绩进入杭州师范学院念专科，恰巧那年英语专业招生未满，为了完成升学计划，外语系的老师们挑选了几名成绩较好的专科生，调配到外语系读本科，马云便是其中之一。

就这样，跌跌撞撞苦学3年，马云圆梦大学梦。

▲在师范学院读书时期的马云

3，马老师

步入大学校门，马云走上了人生正轨，“能说会道口才好、听说读写英语佳”成了他的新标签。大三那年，他升为校学生会主席，间接培养管理能力。

1988年夏天，马云顺利毕业，优先被分配到杭州电子工学院授课。学生们称其“马老师”，这一绰号贯穿了他的一生。

马云在教师岗位一呆就是7年，他曾说“这是我最开心的一段职业生涯”。

7年间，有关马老师的传言不胜列举。

事后有学生回忆，那个年代，尊师重道的理念十分盛行，全校唯一能与学生“打成一片”的老师就是马云，他的教学风格异于他人，时常抛开书本与学生分享他的“异国奇缘”，偶尔还带着大家去社会实践。

那时，肯德基刚刚入驻杭州，生意异常火爆。

有一次，有学生提议想去打工，马云就带着大家去肯德基应聘，结果现场的23名学生全被录取了，唯一“落榜”的就是马云。

他有些尴尬，本想一走了之，又担心学生安全。结果，眼看大家在餐厅内忙得不亦乐乎，他只能坐在餐厅外的台阶上，苦等大家“下班”。

1992年，马云已在本职岗位上如鱼得水。课外之余，他去杭州市基督教青年会的夜校兼职教英语。

那个年代的夜校，宛如一所社会大学。文凭含金量不高、人员结构复杂且素质参差不齐，唯一可取的是，大家都希望通过“进修增值”的方式提高自己。

在这里，马云结识了很多积极上进的年轻人，有的人就成了他日后的创业伙伴。

▲创立海博翻译社时期的马云

4，空白

1994年底，马云30岁，开启创业之旅。

他创办了杭州海博翻译社，但早期生意很是冷清。

一方面，那时候大众对外语的需求不高，另一方面，马云的创业班子相当“草根”，主创成员只有自己，其他的多是夜大的学生。

没有稳定的商业模式，收入极不稳定。低谷时，他连翻译社的房租都无法负担。

有传言，马云为养活翻译社，独自跑去义乌批发小商品，运回杭州倒卖，以此艰难维持生计。

窘迫之时，幸运之神眷顾了他。

1995年，马云得到了去美国的机会。当时有位美国投资者名叫菲利普·卡文纳，他和杭州政府部门合作修建高速公路，但资金一直未到位，民工拿不到工钱。因为马云英语流利，政府部门就请他帮助协调。

首次美国之行，马云就遭遇了一场堪比“好莱坞的剧情”。

马云的助理陈伟在撰写的《这还是马云》中回忆，马云从美国受到了惊吓。

“他（马云）回国后，我去家里找他。那天马云披着条毯子，人缩在沙发上，显得有些紧张”，陈伟在书中转述：“这帮人太坏了！”马云当时多次重复这句话。

马云口中的那帮人，就是菲利普·卡文纳。原来，他一到洛杉矶就发现这是骗局，对方持枪威胁贿赂、扣押行李，还把他锁在一座别墅中。

马云在2002年的一次采访中亲口说道，“当时对方说给我10万美元年薪，大家合伙，一起去骗中方企业，我打死都不肯！”

关于他如何逃脱魔掌，各方说法不一。总之，逃脱后马云没有立即回国，而是飞到了西雅图，他想亲自看看一个叫互联网的东西。

在西雅图，马云第一次见到了电脑。一名员工告诉他，要查什么就在电脑上输入。

他在键盘上敲下“Beer”，搜索出了德国啤酒、美国啤酒等等，就是没有中国啤酒；他又敲了“China”，搜索结果只是很简单的中国历史介绍。

一个国家的事物，在互联网上几乎空白……这时的马云将恐惧抛之脑后，他异常兴奋：或许，商机就在这里。

陈伟在他的书中写道：“人的很多潜能恰是被一些极端事件激发的，有的人崩溃了，有的人可能立马变得强大，谁知道呢！”

▲创办中国黄页时期的马云

5，“骗子”

回国前一天，马云买了一台电脑，这台笨重的“家伙”帮他二次创业。

1995年夏天，中国第一家商业网站——“中国黄页”，在亲朋的质疑声中上线了。

和创办翻译社的情景类似，大家对外语没有过多需求，更不知互联网究竟有何作用。

起初，入驻中国黄页的企业极少，发展半年后，企业名录仍未突破50家。马云有些着急，他印了套名片四处寻找客户。

陌生人不愿搭理他，原因在于，马云要帮公司建立网站，但很多公司都没有电脑也无法上网，把钱给马云后看不到成果，担心他“拿钱不办事”。

这也是马云认为最悲惨之处：一个大家敬仰的老师，“下海”却成了骗子，这种言论一度压得他喘不过气。

最终肯帮他的还是学生。通过学生搭桥，马云与杭州望湖宾馆谈成合作，根据望湖宾馆提供的资料和图片，马云将这些内容邮寄到美国，让美国的技术人员将内容制作成网页，再把网页拍成照片寄回国内……

整个流程耗时一个多月，望湖宾馆看到照片后仍将信将疑，“我们宾馆真的挂到网上了吗？”

有趣的是，望湖宾馆“上网”不久后，突然来了一批外国代表团。原来，当时在国内正在举行世界妇女大会，各国代表在网上搜索中国酒店，查来查去只有个望湖宾馆，代表团只能集体入住此处。

▲央视纪录片《书生马云》

6，碰壁

这次合作让马云赚了2万元，这笔巨款让他“尝到了甜头”。

他开始思考，靠熟人推荐不是长久之计，如何才能拓展更多的合作伙伴？

对，找媒体！

1996年春节过后，身着西装的马云开始四处拜访媒体，希望借此打开知名度。同时，他还到北京与政府机构上门“谈合作”。

在央视纪录片《书生马云》中记录，瘦小的马云作为推销员穿过破旧胡同，满怀信心走进某单位宣传司，继而被领导“教育”：要先预约，更要按照流程办事！

在北京四处碰壁，马云坐火车回到杭州，却发现“大本营”要失手了。

当时，杭州电信局也上线了中国黄页。两个“中国黄页”，英文名近乎相同，但注册资金悬殊，且一个是公家一个是个体户。

很快，马云的客户们转移了阵地，他开始焦虑，最终只能同意让两个中国黄页合并，这是无奈之举。

按照当时的权属划分，马云占股三成，电信局占股七成。彼时，他第一次感受到什么叫“弱肉强食”：至少在三次管理层决议中，他的意见未被采纳。

后来他清醒地意识到：自己被架空了。

可能从那时开始，马云便学会了“两方合并，没有平起平坐，大吃小是必然”，这也为多年后阿里巴巴的商业投资逻辑埋下伏笔。

▲马云与团队登长城

7，迷惘

被架空半年多后，马云决心离开。

实无所舍，亦无所得。回看在中国黄页的经历，马云失去了“搭建信息高速路”的机会，却得到了一票人才。

例如一个叫孙彤宇的小伙儿，当年只是个小公司职员，被马云忽悠进了中国黄页，没干几天，他就将大学女友彭蕾拽了进来，两人鞍前马后多年，后与马云一同创建了阿里巴巴网站。最后，孙彤宇成了首位淘宝网总裁，彭蕾成了蚂蚁金服董事长。还有当年“入坑”的李琪、蒋芳等，后来都成了阿里巴巴高管。

这是后话。

从中国黄页离开，马云带着一票人选择北上。他受邀组建了外经贸部下属的国富通信息技术发展有限公司，负责搭建官网。

为政府做事，这在外人看来相当体面。同一时期，马云又结识了雅虎的杨致远和搜狐张朝阳，几人常常把酒言欢，对互联网的未来满怀憧憬。

事业总算稳定了，马云的团队租了房，购置了家具，打算扎根于此。

可是好景不长，问题又开始浮现：体制内工作，领导出牌循规蹈矩，这恰恰违背了马云的初衷。

在互联网的浪潮初期，需要的是大胆的创新与实践。在国外，人们已经在ebay上通过网络出售购买商品，马云多次提议要做中国的电子商务，但领导却无动于衷，甚至给出了一套维持现状的反向方案。

马云很是恼火，但又必须执行。长此以往，他再也无法压抑这种情绪，离开成了必然的选择。此处另有传言称，离开的主因是上级单位未兑现当初承诺的股份。

1998年底，马云召集团队重返杭州。

临走他心意难平，带着大家爬了次长城，摄像机记录了他当时的迷惘和坚定，旁白亦符合他的心境：

“从1995年闯到1998年底，觉得该收获了，但我们还是这样子，不知道路在哪里，不知道该怎么弄”，“我失败了也无所谓，至少把一个概念告诉了别人。我不成功，会有人成功的。但首先一点，我希望中国人早点成功，不要再等下去了！”

▲马云在湖畔花园憧憬未来

8，吹牛

海博翻译社、中国黄页、国富通，三次创业均以失败告终，一切都要重头开始。

马云和团队说，“你们要是跟我回家再创业，工资只有500元，没有钱租房，办公就在我家那150平米的房子里……我只知道要做一个全世界最大的商人网站，怎么做我还没想好……如何抉择，我给你们三天时间考虑”。

根本没用三天，仅仅一天后，团队成员一致同意重返杭州。他们相信马云的话，“电子商务一定是未来”。

马云所说的150平米房子，是他早前购置的房产，位于湖畔花园风荷园16幢1单元202室。

起初在这里一共聚集了15人，按照工号排序，分别为：马云、张瑛（马云妻子）、孙彤宇、吴泳铭、盛一飞、楼文胜、彭蕾、麻长炜、韩敏、谢世煌、戴珊、金建杭、蒋芳、周悦虹、师昱峰。

人配齐了，到底要做什么？马云心里也没底。刚好恰逢春节，他让大家先回家过年，年后再议。

1999年大年初五，马云似乎想通了。他召集大家来到湖畔花园，众人席地而坐，他整整讲了两个小时。

彭蕾事后回忆：“全场几乎都是他在讲，说我们要做一个中国人创办的世界上最伟大的互联网公司，我们就坐在一边，偷偷翻白眼”，“大家都认为他在吹牛，说得很虚，我们也没多大兴趣”。

马云张牙舞爪地描绘着阿里巴巴的未来蓝图：它的使命是“让天下没有难做的生意”；服务对象是中小型企业；必须要走国际化路线……他还说，奋斗是公司的主要文化，“如果想朝九晚五，所幸就别干了”。

要知道在那个年代，人们几乎没有“加班”的概念，肯熬夜奋斗者屈指可数。

湖畔花园的创业岁月让人刻苦铭心。近一年时间，大家对技术一知半解，方向飘忽不定，甚至不知所做之事有何意义，更感受不到ebay的竞争压力。

吴泳铭回忆当时的情形时说，“我们每天很早就过来，瞎忙活一天。电脑是攒的，桌子是二手市场买的，大家在屋里抽着烟吃着盒饭，还有人打地铺……每天屋里烟雾缭绕，还有汗味儿和脚臭味儿”。

▲蔡崇信与马云

9，“臭味儿”

这种拼搏的“臭味儿”，最终成了阿里味儿。

1999年的一天，湖畔花园来了位新人，他后来被称为“马云背后的男人”。此人的加盟，给阿里巴巴这家草根作坊，注入了全球顶级互联网公司的基因。

这个人叫蔡崇信。

当时的蔡崇信，是瑞典Investor AB集团亚洲总裁。因为集团对阿里巴巴业务感兴趣，便派蔡崇信出马洽谈。

谁料，蔡崇信被现场的阿里味儿所“感染”，决心加入其中。

得知消息的马云也吓了一跳，“我这里每月可就500元工资，还是人民币，你再回去考虑考虑吧”。

半个多月后，蔡崇信就来阿里上班了。事后他回忆说，“当时的阿里巴巴特别吸引我的，第一是马云的个人魅力，第二是阿里巴巴有一个很强的团队。第一次在湖畔花园见面的时候，当时阿里只有十六个人。第一感觉是马云领导能力很强，团队相当有凝聚力，这是一种独特的气场”。

在大企业历练过的蔡崇信，与阿里的草根显得格格不入。上班后没多久，他在小黑板上写下了“股权、稀释”几个大字，开始给大家普及资本知识，可惜现场没人能听懂。

那天下班，有人就劝他不要太冲动，在这里有可能害了他。蒋芳回忆说，“他（蔡崇信）就是不走，我们也懵了。他当时很牛啊，为啥要跟我们混在一起啊？”

马云和蔡崇信，两人带着草根班子，在那段懵懵懂懂、跌跌撞撞的日子里，推着阿里巴巴稳步前行。

1999年3月10日，阿里巴巴网站正式推出上线。从零信息、零会员起步，到5月，阿里中英文网站注册会员分别突破1万名，会员总数超过2万人。

当年7月9日，阿里巴巴中国控股有限公司在香港注册成立时，会员达到3.8万名，页面浏览率每天12.5万次；9月9日，阿里巴巴杭州研究发展中心正式注册成立，会员突破8万，库存买卖信息20万，每天新增信息800条……

同一年，外国媒体开始关注中国互联网产业发展，从事买卖的阿里巴巴成了研究范本。

《福布斯》在报道中描述道：“20人挤在客厅里办公，创始人、财务、市场人员都挤在一间卧室中，25名网管挤在另一间卧室中……那个叫马云的年轻人，知道怎样用有限的种子资金坚持更长的时间”。

▲早期的淘宝网

10，密谋

1999年底到2000年初，阿里巴巴迎来重要转折点。几个月间，高盛投资了500万美元，软银的孙正义用2000万美元换得了阿里36.7%股权。

麻雀变凤凰，阿里巴巴终于有钱了。

2001年春节，一位大领导来到湖畔花园视察。他问马云，打算将这家企业搞多大？

马云说，“我希望成为一家市值5亿到50亿美元的公司”。

“是人民币吧？”，领导以为自己听错了，又问了一遍。

“不，是美元”，马云坚定地答道。

话音落，很多陪同者脸上露出了尴尬的笑容。

显然，如果仅靠当时的业务，阿里巴巴很快会达到瓶颈，甚至被其他大企业模仿超越。

马云开始秘密谋划一个新项目。

2003年4月的一天，几名员工突然被叫到办公室。马云说，有一个秘密项目需要你们执行，“谁也不能说，老婆孩子都不能说”。

当时的阿里巴巴办公地已经搬到了文三路的华星科技大厦。为确保项目秘密进行，他将这些人又召回到湖畔花园，这里是阿里的创业圣地。

新项目总要有名字，员工叶枫提议叫“淘宝”，寓意“让客户淘到喜爱的商品”。

2003年5月10日，淘宝网上线。

不巧杭州出现了非典，推广进度受阻。有员工提议，先将各自的物品相互买卖，以此促成首批交易。据传，马云放在淘宝购物车中的第一个商品，就是自己腕中的手表，他把手表“自卖自买”。

马云之所以秘密研发“淘宝”，可能是怕竞争对手“易趣”的打击。那时的易趣，财大气粗，还签订了很多排他协议，这让马云很是无奈，他只能选择“农村包围城市”的应对路线，于是，员工们就在地方小网站发广告，还偶尔发送一些垃圾邮件，以此博得关注。

当时在外界看来，这是一场“蚂蚁跟大象”的博弈，其中又有很多错综复杂的传奇故事，在此不做过多详述。

自那时起，阿里巴巴便打响了互联网战役，至今从未停息。

最终，易趣被彻底击溃，淘宝快速崛起。两年后的2005年，淘宝年成交额超越全球零售业巨头沃尔玛，2006年成为亚洲最大的购物网站。

当然，淘宝的成功还有个重要原因，就是支付宝体系的建立。它解决了中国市场交易中的“诚信”问题，阿里巴巴进行中间担保，对买卖双方起到保护作用。

▲阿里巴巴登陆港交所

11，割爱

当年在湖畔花园，马云就提出过小目标：2002年上市。内忧外患多年加之体系不断重建完善，这个目标始终都未实现。

2007年，马云终于宣布了上市的消息。当年10月，阿里旗下的B2B业务阿里巴巴公司在香港独立上市。5天公开发售时间内，冻结资金高达4500亿港元，超额认购逾258倍，创造港股市场冻资的最高纪录。

一个月后，阿里巴巴正式登陆港交所。发行价格13.5港元，融资17亿美元。上市首日，开盘价格飚至30港元，后涨至41.8元，为IPO价格三倍，夺得“香港新股王”称号。

当初在湖畔花园与马云奋斗的那群人，一夜之间，人均身价过亿，他们在总部高兴得舞狮庆祝。

但噩耗很快来袭，创始团队在上市后被“砍掉”了4人，马云要派他们去商学院读书。其中就包括上文提到的，被马云忽悠加入中国黄页的孙彤宇。

网友们开始质疑马云“卸磨杀驴”。

很多年后，马云接受《时尚先生》的采访时解释道：“我比他们看得更透，出去享受人生，理解生命、生活再回来”，“孙彤宇小鬼是我带出来的。我比谁都知道每个人的强项和弱项。每个人都有自己的能力，有自己的局限，有自己的生活的选择和去向。老孙到今天为止，我对他的欣赏，没有半点减弱”。

话虽如此，但外界普遍认为，上市后的阿里步入新阶段，老兵能力欠佳，它需要新血液注入以保持活力。

就在孙彤宇离开一个月后，淘宝商城建立，两年后更名“天猫”，成为阿里巴巴营收的核心支柱。

▲张勇与马云

12，食言

有人欢喜有人愁，在孙彤宇沮丧之际，阿里巴巴迎来了张勇。

2007年，在香港出差的张勇突然接到猎头电话，对方称阿里巴巴想挖他去做淘宝。那时的C2C电商概念略显生僻。

“我就觉得挺有意思，应该有个不错的未来，愿意试一试”，张勇在接受新浪科技采访时坦言，他来到阿里很偶然，先是碰到了蔡崇信，后来到杭州见了马云，“那时候我是正儿八经根正苗红的CFO”。

当年在湖畔居，马云与一群新人喝茶聊天。话语间，马云突然发起提问：你为何选择来到阿里？

这让张勇有些不知所措，他所幸回答的极为简练：我已经干过一个30亿美金的CFO了，我想干个300亿美金的。就是这句话，让马云印象深刻。

自从当上了阿里CFO，张勇、马云的接触变得频繁。但马云在外的言论有时也会“伤及于他”。

在《赢在中国》第一赛季栏目中，马云曾对一位会计出身的创业者说：天不怕，地不怕，就怕CFO当CEO，财务官当CEO有问题。

众所周知，CFO的职业习惯是控制消费与开支，普遍存在保守和谨慎的思维。而企业要谋发展，开拓往往显得更加重要，让善于控制开支的管理者作企业的一把手，必然会束手束脚，不利于长远发展。

此外，马云曾开玩笑说过不喜欢三类人：上海人、职业经理人、读过MBA的人。这其中，张勇占了前两项。

多年后，当上CEO的张勇让马云食言了，这个与马云“不对口”的上海男人，凭借能力和业绩证明了“CFO不适合做CEO”的悖论。

很多人说，马云最大的成就之一是创造了“双十一购物狂欢节”，实际上，马云只是助推者，这场全民狂欢的主导者是张勇。

2009年，张勇提出了把光棍节变成购物节的想法，他曾用6个字表达了当时的处境：为生存，求发展。

“仅此一天，全场5折起”，造节的概念应运而生，淘宝商城在双11推出了促销活动，27个品牌参与其中，当年商品销售总额为5200万元。

比5200万更重要的是，它奠定了淘宝B2C的道路，直接推动了电商的发展。十年后，双11的交易额高达2135亿，这是世界互联网发展史上的一个奇迹。

▲马云宣布卸任CEO，单膝跪地，拜谢大家

13，卸任

2013年，马云登顶中国首富，阿里巴巴成为中国市值最高的公司。

当年5月10日，在淘宝10周年晚会现场，身穿银色外套、戴着黑框眼镜和牛仔帽的马云深情地唱了两首歌。他先用《我爱你，中国》点燃现场激情，再用另一首《朋友》，让4万多人为之沸腾。

在晚会最后，48岁的马云正式宣布辞任阿里巴巴集团CEO。

面对离任，马云感慨道：“就像姑娘盼着结婚，新娘子盼着结婚，除了会傻笑，真不知道该做什么。从今晚12点以后，我将不再是CEO，我也不会回阿里巴巴做CEO，让我回，我也不会回。因为我相信你们会做得更好。30年后的今天掌握在年轻人手里，我感谢这个时代，更感谢我成为了一个商人！”

最后，马云单膝跪地，拜谢大家，这一幕让很多员工为之感动。

2014年，从香港退市的阿里巴巴在美股上市。当年9月18日，阿里正式登陆美交所，令人诧异的是，敲钟人不是马云。当时的八位敲钟人分别是：网店店主、快递员、用户代表、电商服务商等。

马云事后解释说，“我们努力了十五年，不是为了让自己站在台上，而是为了让他们站在那里。因为我们相信，只有他们成功，我们才会成功”。

9月24日，马云在纽约接受新浪专访时说道，“阿里成功的确是幸运的，但我们必须保持谦卑，对未来持有危机感。不是担心未来没有机会，而是担心能不能实现大家的期待，兑现对大家的承诺。我们对此充满敬畏”。

言语中，马云的眼光已不再局限于这家企业，扶持成了他的信念。

▲马云出任湖畔大学首任校长

14，为师

从卸任CEO开始，马云的教师事业重新提上议程，他更愿游走于教育与江湖之间。

2015年，他与多位企业家一起发起成立了“湖畔大学”，并出任校长。随后又成立了达摩院、云谷学校、桃源里自然中心等，并在去年成立了罗汉堂。

马云曾给湖畔大学设定了目标：坚持公益性和非营利性，旨在培养拥有新商业文明时代企业家精神的新一代企业家。他说，“希望在湖畔形成一种文化，让每个企业活长、活久，中国企业活到三十年以上的非常之少，而这个大学的愿景就是做三百年”。

接下来的日子，马云到各地演讲，传播自己的创业心得与方法，并对各处的经济、科技、人文等事物发表评价。

一位阿里巴巴人士曾向新浪科技透露，马云的演讲有两个特点：一是自己准备内容，二是从不用提词器，至今仍沿用小卡片，“他会将卡片放在兜中，不知说啥了才掏出卡片看看，但这种情况太少了”。

他甚至很少过问公司执行层面的问题。

在2017年底，马云接受新浪科技专访时曾说道：关于阿里业务的事情应该去问逍遥子，他更了解情况。

“从做董事局主席的第一天起，我就告诉自己，什么该管，什么不该管。这件事我想得很明白”。

▲马云宣称重回课堂

15，“退隐”

2018年的9月10日，马云宣布将在一年以后卸任阿里巴巴董事局主席。

这一天终于到来了。

55岁的马云说要当老师，那是他最热爱的职业、最怀念的时光。但没有人会相信，这个善于折腾、不甘寂寞的人真会重返校园。

正如《笑傲江湖》中的绝世高手风清扬，退隐后依然心系华山派。花名风清扬的马云，也定会“退而不休”，他说，“我不会停止，还有很多事情想做！”

结语：

理想主义者，善于运用直觉去认识世界，运用情感作出判断。

马云所构造的，是用互联网思维去推动社会进步。

有人说阿里巴巴像一个帝国，其实它更像一个理想国，马云想用个人魅力去感染他人，借助互联网的力量建设一个高效循环、诚实守信的新商业社会。

如今他将淡出“理想国”，他要去开拓新的价值。

马云曾断言，未来已来。

人们愿相信，未来可期。

相关资料参考：

书籍《我的人生哲学》，作者：马云

书籍《马云，未来已来》，作者：阿里巴巴集团

书籍《这就是马云》，作者：陈伟

文章《马云和他阿里帝国》，作者：何加盐

文章《马云的湖畔花园16幢1单元202室》，作者：迟宇宙