马云最后一天上班：旷工看望老同事，本月拿不到全勤奖

IT之家9月9日消息 本月10日教师节这天，马云将辞去阿里巴巴董事局主席一职，辞职前一天，马云回到滨江园区看望老同事。

据报道，马云将拿不到这个月的全勤奖。鉴于马云同志最后一天下午3:40即离开工作岗位，根据公司考勤管理规定，对马同志作旷工半天，扣发当月全勤奖的处理。鉴于马云同志未到65周岁提前退休，退休津贴按65%发放。

马云卸任后，将由张勇接替，张勇今年47岁，知名度远不如马云。接任马云后，张勇还有很多路要走。