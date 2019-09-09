马云最后一天上班：旷工看望老同事，本月拿不到全勤奖

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家9月9日消息 本月10日教师节这天，马云将辞去阿里巴巴董事局主席一职，辞职前一天，马云回到滨江园区看望老同事。
据报道，马云将拿不到这个月的全勤奖。鉴于马云同志最后一天下午3:40即离开工作岗位，根据公司考勤管理规定，对马同志作旷工半天，扣发当月全勤奖的处理。鉴于马云同志未到65周岁提前退休，退休津贴按65%发放。
马云卸任后，将由张勇接替，张勇今年47岁，知名度远不如马云。接任马云后，张勇还有很多路要走。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有