小米有品众筹合力寻物蓝牙寻物器：支持双向互寻，众筹价99元

IT之家9月10日消息 日前，小米有品开启了合力寻物蓝牙寻物器的众筹，支持防丢提醒、双向互寻、断点定位、手机自拍遥控与“合力寻物”模式，3只装众筹价99元。

合力寻物器采用简约轻薄的外观设计，搭载蓝牙技术与高分贝蜂鸣器，具有自定义名称功能，可帮助用户管理物品。

把合力寻物器直接放入钱包或者配合挂绳与钥匙等随身物品挂接，当用户出门或者远离这些物品，手机会立即收到提示（合力寻物器不报警），提醒用户携带好随身物品。

合力寻物器支持双向互寻。手机寻物时，用手机打开合力寻物App，一键呼叫，寻物器会发出蜂鸣响，帮助用户找到物品。寻物器找手机时，按下任意一只合力寻物器，即便手机处于静音状态，手机也能发出警报声。

合力寻物器支持断点定位，通过手机合力寻物App可随时查看合力寻物器的位置和状态，面对意外丢失状况，也可以准确定位合力寻物器最后一次断开连接的位置。

合力寻物器支持“合力寻物”模式，即建立一个新概念的寻物招领网络平台，让大家一起帮你找。在最初绑定时，合力寻物App会记录您的微信号。如不慎丢失物品后，当拾金不昧者捡到并扫描此机身背面二维码，即可进入合力寻物微信小程序，最快联系到失主。

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