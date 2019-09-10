联通电信合建5G，将导致哪些变化？

2019年9月9日，中国联通发布上市公司公告，正式宣布与中国电信合建5G网络，官方用词是：共建共享。

据说，两家就此事已经谈了很久，很多细节也基本敲定。从公开信息我们可以了解到以下情况：

其一，两家共建接入网，核心网各自建设。这样做，有利于保持双方各自网络的相对独立性。

其二，两家共享频率资源。这意味着频段翻倍，虽然用户也同步增加，但同样对减轻网络负荷有利。

其三，用户归属不变，品牌和业务独立运营。既然核心网是独立的，这些也都不需要改变，有利于减少合作的复杂度。

其四，两家运营商之间的结算原则：可持续合作，不以结算作为盈利手段，结算办法尽量合理、精简。精诚合作的意图明显高于赚钱的目的，求生欲很强。

其五，两大运营商分工。

公告显示如下：

联通独立负责北方8省（原划给网通的10省中不包含北京、天津两直辖市及郑州、青岛、石家庄三市，这五市电信4，联通6分工合建）。 电信独立负责南方17省（原划给电信的省市区中不含上海、重庆两直辖市及南京、苏州、长沙、武汉、成都5市，这7市，电信6，联通4分工合建，广东、浙江两省）。 广东分工：广州、深圳，电信6、联通4，其他地市，联通独立建9市，电信独立建10市。 浙江分工：杭州，电信6、联通4，其他地市，联通独立建5市，电信独立建5市。 这意味着，网络建设分工“实力”范围格局明显，无形中为未来的市场拓展“势力”范围划了界限。

那么，中国联通和中国电信这次大动作将给未来中国通信市场可能带来哪些变化呢？笔者试着简析如下。

第一，5G网络建设分工基本上考虑了两家的资源优势和已投入情况，做到了价值最大化，对两家控制建设成本是利好消息。

第二，此前中国电信和中国联通在4G网络的共建共享，双方也是提前做了分工，全部接入网都采取一家建设、两家共享的方式，大幅减少了“你的、我的”的扯皮，更容易成功。

第三、与一家公司自己规划、自己建设、自己使用、自己维护相比，两家共建共享，可能仍难免某些扯皮问题。比如，A公司某点用户多，需优化网络，但B公司在该点附近用户少，如果此点属于B公司的建设范围，就可能出现不同意见。再如，2G、3G、4G的频段逐步重耕到5G，操作难度也会明显增加，两家如何协调建设，技术难度也不小。

第四、在5G大投入的背景下，此举甚至可以说，是两家的救命金方。

据一位业内人士说，如果两家单独投资5G网络建设的话，极有可能都会很快被巨额投资搞得失血而死。对两家运营商是利多的好事，对两家的服务商和供应商则可能是短期的利空。

首先，利空铁塔公司。中国电信和中国联通共享接入网后，在同一点只需要一家和铁塔公司洽谈，铁塔公司少了一大客户。还有，如果中国电信和中国联通勾搭得更近，甚至两家运营商合并的话，他们将成为铁塔公司的第一大股东--对另一个股东中国移动似乎有潜在的不利因素。

其次，利空华为、中兴通讯等设备商--大客户少了一个。最后，利空周边服务商和设备商--总投资少了，大河不满小河干。

第五，从长期经营的角度看，中国电信和中国联通有成立独立运维公司的可能。这样，将可能进一步减少扯皮，提高运维效率。

第六，从三大运营商的短期竞争格局来看，合建5G网络，大大降低让中国两家的投资压力。但“中国电信+中国联通<中国移动”的市场格局，在相当长的时间里恐怕都难有太大改变。不过，面对两家对手的联手，中国移动估计也不会太敢“托大”，在5G的竞争上，可能也会谨慎采用“大投资”的竞争战略。

对中国电信和中国联通而言，能否抓住当前5G方兴未艾的这个时间窗口弯道超车，可能面临最为紧迫的抉择。

整体来看，现在就像公元208年的天下格局，运营商天下的“孙刘联手抗曹”已成型，赤壁之战何时打响，我们拭目以待。