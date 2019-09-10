5G共建共享，究竟会带来什么影响？

共建共享真的来了。

根据昨天（9月9日）中国联通发布的公告，中国联通和中国电信正式签署了《5G网络共建共享框架合作协议书》，将在全国范围内合作共建一张5G接入网络。

小枣君认为，这一事件对于整个通信行业有极其深远的影响。以下是我个人对该事件的一些看法和解读。

而联通和电信，一度传闻是要进行合并的。

去年三大运营商高层领导的密集调动，被一致解读为合并的前兆。甚至很多人买入联通的股票，坐等合并之后的大涨。

结果，人们没有等来合并的通告，却等来了5G商用牌照的发放。现在，又来了联通电信共建共享协议的签署。这些都说明，联通和电信合并的几率在不断降低。

如果联通和电信不合并，那5G建网唯一的出路就是共建共享。

众所周知，5G网络建设的投资将远远超过4G。根据预测，如果按照三家各自建网的方式，5G总投资将达到1.15万亿元人民币，比4G高出一半。

面对如此巨大的投资，以联通和电信目前的资金实力，肯定是无法承担的。如果采用5G共建共享的方式，就可以有效分摊网络建设和维护成本，快速实现5G网络覆盖，及早具备5G服务的提供能力。

简而言之，既省下了钱（估计各自可以节约2000亿元资本开支），又办成了事，貌似一举两得，非常完美。

但是，共建共享带来成本节约的同时，也伴随着巨大的负面影响和不确定性。

首先，它意味着5G投资预期的大幅下降。

共建共享之后，运营商购买的设备数量肯定会更少，工程量也会大幅减少。也就是说，通信行业得到的投资会大幅减少。这对于通信设备商和广大分包商、代理商、供应商来说，是一个雪上加霜的噩耗。蛋糕更小了，竞争更激烈了，更多的企业会消失，更多的从业者会失业。

个人猜测，今年通信行业的两极化会更为明显，部分企业的裁员力度会加大，至少招聘力度会大幅减小。行业平均待遇也可能受负面影响。

正在进行和即将开始的秋季校招，原本应该受益于5G牌照发放。但目前看来，也会呈现两极化。

通信行业整体产业链的悲观情绪会加重。很多企业可能会加快转型的步伐，或者更加积极地寻求政企及海外市场的拓展。

除了对下游的影响之外，联通和电信自身也会受到冲击。

共建共享表面上看是互利共赢的好事，但真正操作落地起来，并不简单。

通信行业的共建共享并非没有先例。在国外，很多国家都有共享共建，例如瑞典（Tele2与Telenor）、英国（Vodafone和O2）、西班牙和澳大利亚。

不同的国家，不同的社会和行业背景，不同的网络制式，共建共享的程度和方式也不尽相同。所以，直接参考的价值意义并不是很大。

共建共享的程度和等级，主要是根据资源层级来划分的。通信网络分为接入网、承载网、核心网。简单例举一下，包括以下资源：

①塔、杆、屋顶、平台（物业）

②天线（AAU、RRU、天线馈线）

③站点机房、接入机房（BBU、DU、CU、传输设备资源、电力、空调）

④汇聚机房、一般机楼机房（传输设备资源）⑤核心机房（核心网设备）

联通和电信的共建共享，是5G接入网的共建共享，所以主要集中在②和③。①主要是铁塔公司在负责。④和⑤目前还没有共建共享的计划。

到底共享哪些资源，直接影响了双方工作界面的划分，也就影响了责任的划分。

事实上，共建共享带来的管理方面的问题，远远多于技术方面的问题。双方管理流程如何修订，工作接口如何对接，工作模式如何并轨，直接影响到共建共享的最终成败。

联通和电信的共建共享，极有可能引入（或者合资组建）第三方公司，对共建共享部分进行统一建设和维护。不太可能由联通和电信两边底下的基层部门直接对接，那样肯定会出现很多问题。

5G的接入网我之前介绍过，根据现网客观条件的不同，CU和DU的分布方式也存在不同。这种灵活的部署方式，对共建共享的界面划分带来了更高的复杂度。运营商很难做到责任界面上的一刀切。

▲复杂的部署方式，带来复杂的界面划分

而且，5G网络并不是完全新建，很多时候是和现有2/3/4G设备共用机房或相关资源。如果5G共建共享，那连带的2/3/4G设备要不要共享？如何共享？资产该如何划分？维护又该由谁负责？这里面牵扯到的工作内容极为复杂。

此外，如果推动共建共享，就意味着运营商目前基层人力资源的冗余。两套班子现在只保留一套，那多余出来的人怎么办？如何安置？是分流？还是淘汰？

最重要的一点，是出了问题该怎么处理。

通信网络是一个关联密切的系统，虽然现在设备之间基本实现了解耦（功能分工明确），但是很多问题都离不开端到端的配合排查。如果接入网是联通的，承载网和核心网是电信的，一旦出现问题，需要联动排查，会不会存在争议和扯皮？故障处理的效率会不会降低？用户服务满意度会不会变差？

所有这些问题，都是共建共享之后，联通和电信需要认真面对的。

刚才说到了用户。其实，对于用户来说，虽然共建共享能够大幅减少运营商的5G投资，降低成本。但是成本降低的好处是否能够体现在用户的资费上，是一个未知数。

联通和电信这次的共建共享合作，在用户体验上，理论上应该是有好处的。

站点资源的共享，意味着用户可以使用的基站数量会有所增加，覆盖和容量上都有提升。而且，这次共建共享还包括了频谱资源的共享。这就意味着，联通或电信用户所能够使用的频谱资源大幅增加。两家运营商的频段加起来200M，意味着部署5G时，载波带宽可以很容易做到100MHz，能够进一步提升网速，带来更好的5G网络体验。

▲电信和联通的频段靠在一起，可以绑定使用

不过，我们也不能高兴得太早。共建共享实际上非常不利于市场竞争，甚至可能走向联合垄断。

我们目前能享受越来越低的资费，主要原因在于多次电信重组之后带来的电信行业充分市场竞争。如果没有市场竞争，或者竞争弱化，那运营商的服务质量和提升动力，势必会有所下降。这应该是大家都不希望看到的。

最后我们再来看看共建共享对中国铁塔和中国移动的影响。

对于铁塔公司来说，联通电信的共建共享肯定是一个坏事。原先的3个大客户变成2个，租金收入肯定会大幅减少。如果最终服务对象变成1个，那究竟还有没有存在的意义？

中国移动方面，很多人认为，联通和电信共建共享，会对中国移动带来致命威胁。我并不这么认为。

移动的实力本身就强于联通和电信两者相加。如果想要动摇移动的地位，前提是联通和电信能够做到1+1大于2。

如果能做到，那确实会给移动带来一定压力。如果做不到，那威胁就不大。对于移动来说，对付2个对手，变成对付1个对手，理论上竞争应该会弱化。整个行业的竞争氛围也会弱化。从这个角度来看，中国移动是受益者。

更何况，并没有证据表明移动不会参与共建共享。之前联通业绩发布会上，就说过会和移动进行漫游方式上的合作。也就是说，联通和电信的共建共享，更多是为了缓解自身的成本压力，而非集中力量对付移动。

至于很多人说的移动和广电联手，我觉得还是想多了。广电太弱，体量完全不是一个数量级的，还是再观望观望吧。

好了，以上就是小枣君对联通电信共建共享的一点个人看法。总而言之，共建共享并不意味着所有问题的结束，恰好相反，它很可能是更多问题的开始。通信行业未来究竟会朝什么样的方向发展，我们只能静观其变。