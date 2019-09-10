5G手机时代的开拓者：华为Mate30系列新广告曝出诸多特性

9月6日，华为在IFA2019大展上发布了麒麟990、麒麟990 5G两款旗舰SoC，并宣布这两款芯片将首发搭载于华为年度旗舰Mate30系列上，这也是每年的惯例了。9月19日，华为将在德国慕尼黑举办Mate30系列全球发布会，届时我们将看到，这款备受关注的旗舰手机配合麒麟990系列芯片会有怎样的表现。



不过事实上，通过麒麟990系列芯片，我们已经能对即将到来的Mate30系列很多功能看点略窥一二，这在麒麟990 5G芯片中体现得最为完整，关于这一点，IT之家小编在《一文深扒麒麟990特性，Mate30系列这回稳了！》一文中其实已经有过简要的分析。而本文，我们不妨借助麒麟990 5G，对华为Mate30系列的核心特性进行更深入的分析。巧的是，昨天，华为终端官方微博正好放出了一段预热视频，视频中华为通过一个“圆”暗示了Mate30系列的诸多看点，我们不妨就从这段视频说起。

华为Mate30系列这些亮点稳了

宣传视频的开始，是一段四句话构成的文案，伴随着四个象征性的画面。其中包含的信息显然和Mate30系列息息相关，所以我们结合画面分别来看它们背后的含义。

首先是“越过光影，突破视觉边界”。视频中展示了被光箭逐渐照亮的森林角落，以及对猫头鹰眼睛（被称为“暗夜之眼”）的特写，IT之家小编猜测这是是对“华为Mate30系列拥有强大暗光拍照能力”的暗示。

第二句是“更快更远，打破时空界限”，对应视频中无数光箭以极致的速度穿越时空，从圆环中飞驰而出，这无疑是告诉我们，华为Mate30系列将拥有极致的5G网络速度，打破时空界限。

“留住瞬间，凝结时光之美”这句话相信是进一步暗示了华为Mate30系列出色的瞬间画面捕捉能力，也就是慢动作的拍摄能力。

最后一句“一触即发，能量自由释放”，画面中是一只蜥蜴望着发光的圆环，当蜥蜴触碰发光的圆环，身体慢慢被光源填充，不难想到这是在暗示华为Mate30系列拥有出色的续航能力。

在视频的最后，又出现了新的文案：重构能量想象，重构瞬间想象，重构速度想象，重构暗光想象。显然，这是对上述所说的Mate30系列特性的总结，“能量”代表着充电和续航表现出色，“瞬间”代表着慢动作拍照能力出色，“速度”代表着性能表现出色，当然，还有关键的一点是，在5G网络连接下的“速度”表现，小编会在下面重点讲解；“暗光”代表着Mate30系列的暗光拍照表现出色。

看起来，Mate30系列的亮点特性都是以往强项的升级，除了5G。接下来我们就重点谈谈Mate30系列的5G能力将带来怎样的颠覆体验和革新意义。

麒麟990 5G加持！未来5G丰富的想象空间

麒麟990 5G是全球首款旗舰5G SoC，首次将5G Modem集成到SoC芯片中，这无论是对于通信行业还是智能手机行业而言都具有重要意义，可以说，搭载麒麟990 5G芯片的Mate30系列将是第一款真正意义上成熟的5G手机。

集成5G基带的方案将让Mate30系列比目前外挂5G基带的手机拥有更优的功耗和体积。因此，Mate30系列在5G网络环境下的功耗表现也有望明显低于目前市场上的5G手机，这也是5G SoC带来的优势。

5G对于智能手机使用体验的影响有几何？我们不妨借华为Mate30系列来做个说明。

首先是高速率。在5G网络下，华为Mate30系列下行有望达到Gbps级别的速率，这意味着下载1.6GB的《和平精英》将在数秒之内完成，这是一个多么诱人的速度。再举个例子，在5G的高速率下，使用华为Mate30系列在线观看4K甚至8K的超高品质视频将不是问题，以此做基础，超高清视频产业无论是硬件还是内容层面都有可能得到长远发展。

除了高速率，5G还有一个重要的杀手锏，就是低时延，毫秒级的时延可以让Mate30系列实现目前4G手机难以实现的功能，IT之家小编最先想到的应用就是云游戏。

云游戏的概念相信大家不陌生，就是将游戏的运算和渲染交给电脑运行，相信不久的未来，用Mate30系列玩电脑上的大型游戏将不是问题，这显然是5G带给广大游戏发烧友最好的礼物之一。除此之外，高速率和低时延的结合，也可以令Mate30系列在VR、AR等内容的支持上有很大的想象空间。

5G将驱动AI成为未来科技发展的主要趋势，所以智能手机厂商们才会积极将AI应用在手机中。Mate30系列上的这枚麒麟990 5G芯片除了集成了5G基带，更拥有全新一代达芬奇架构NPU，也就是说Mate 30系列将是5G和AI无缝融合的产品，有什么应用呢？

就拿上面宣传视频中无处不在的“发光圆环”来讲，它很可能代表着Mate30的后置摄像头，在5G+AI的加持下，Mate30系列无意外将实现更多基于视觉识别的创意功能。还记得去年Mate20系列让人眼前一亮的AI人像留色功能吗，那就是基于NPU强大的AI运算实现的。而在5G+AI的加持下，实时改变视频背景颜色不是问题，甚至还可以实现更加复杂的功能，例如麒麟990系列发布会上演示的实时将视频中的人物抠出来替换背景，这显然将在Mate30系列上实现。IT之家小编认为，这只是“抛砖引玉”，在Mate30系列中，相信我们能看到更多类似的功能应用出现。

至此可以发现，Mate30系列在麒麟990 5G的加持下，将会在应用场景层面上拥有无限可能性。如果我们想得再远一些，5G也将驱动海量物联网在下一个十年爆发出极大的产业价值。在智慧互联网的场景中，5G手机无疑将作为移动的控制中心而进一步升华其价值。因此，我们也有希望看到Mate30系列在智慧家居中发挥更多的作用，它将能够和家庭中的各种设备互联互通，和智慧屏之间随意切换镜头、远程控制洗衣机洗衣服、控制电饭煲做饭……这些都是5G手机的典型应用场景，Mate30系列一定也会做好这样的准备。

总结：不仅是成熟5G手机的第一步……

过去五年，智能手机正慢慢的从拼硬件拼参数转变为拼技术拼体验，到了5G时代，这种转变只会更加彻底，甚至发生本质的改变——是的，智慧互联的时代，智能手机的角色定位也会发生本质的变化。IT之家小编认为，作为一款更加成熟的5G手机，华为Mate30系列无疑将第一次为我们诠释这种本质变化内在的意义——当然，产业的变革还需要循序渐进的过程，并非Mate30系列一方面能够做到的，但至少，我们看到了一个新时代开拓者的姿态。