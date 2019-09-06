一文深扒麒麟990特性，Mate30系列这回稳了！

2019年柏林国际消费电子展（IFA2019）已经在今天于德国柏林开幕，正如我们所期待的那样，华为今天在IFA2019上召开了新品发布会，推出了自家麒麟芯片的最新产品麒麟990和麒麟990 5G。



其中，麒麟990和麒麟990 5G的大部分规格是一致的，除了是否支持5G外，两者只有微小区别，通过下图可以看出两者的区别（黄色部分为区别点）：

可以看到，麒麟990 5G和麒麟990的区别主要在制程工艺、CPU A76、A55核心的频率、NPU大核心的个数、以及是否支持5G上。

总体来说，全新麒麟990系列芯片相比上一代麒麟980得到了全面的升级，本次发布会上宣布的干货也是非常密集，现在，IT之家小编就以麒麟990 5G芯片为例，对其相关特性进行梳理，让大家一文看懂麒麟990的所有看点，同时我们也借此推测即将搭载麒麟990系列芯片的华为Mate30系列手机可能具备的功能看点。

一、全球首款集成5G基带的SoC

华为麒麟990 5G是全球首款旗舰5G SoC。在麒麟990 5G发布之前，我们其实已经能用上一部分5G手机，但这些5G手机无一例外都是采用了外挂式5G基带的方案。而麒麟990 5G直接将5G基带集成到了芯片SoC中，这样做可以让通讯数据交换更加快速便捷，直观的反应也就是手机信号会更好；同时，集成式基带通讯数据处理时的功耗也会更小，并且拥有更小的整体体积。

在针对5G手机应用场景方面，麒麟990 5G还针对高速移动场景和5G弱信号场景进行了专门的技术优化。其中高速移动场景下，麒麟990 5G拥有基于机器学习的信道模型匹配技术，可以在5G信号弱的区域从4G网络系统获得信号收益，从而实现上行信号的叠加。而在5G弱信号方面，麒麟990 5G拥有华为独家的智能上行分流技术，可以在5G信号弱的区域从4G网络系统获得信号收益，从而实现上行信号的叠加。

此外，麒麟990 5G同时支持SA/NSA两种5G组网模式，支持领先的5G速率，在Sub-6GHz频段下实现2.3Gbps峰值下载速率，1.25Gbps上行峰值速率。率先支持5G双卡，一卡5G上网的同时，另一卡可接听VoLTE高清语音通话，实现业界最佳5G双卡体验。

可以看到，即将搭载麒麟990 5G芯片的华为Mate30系列手机也将是第一款拥有集成5G基带SoC的智能手机，特别是在这两年5G网络部署的初期，5G信号覆盖不全的环境下，华为Mate30系列手机相较于其他智能手机可能会拥有更好的5G信号以及速率，特别是在室外高速以及5G信号弱的区域，优势可能会比较明显。

二、业界首次商用7nm+ EUV制程工艺，拥有103亿晶体管

华为麒麟990 5G是7nm+ EUV制程工艺的首次商用。7nm+制程工艺可以理解为麒麟980首发的第一代7nm工艺的升级改进，关键点是采用了EUV极紫外光刻技术，相比上一代DUV深紫外光刻技术在7nm工艺节点上拥有更好的优势，可以极大提高芯片的晶体管密度。

因此，麒麟990 SoC在板级面积相较竞争对手最大降低36%的情况下，能够包含103亿个晶体管。这也是世界第一款晶体管数量超过103亿的移动端芯片。

在全新制程工艺的加持下，IT之家小编预计华为Mate30系列手机在运行时应该会有更好的性能表现和功耗发热控制，例如在玩游戏的时候温度更低等等，特别是我们知道5G网络的大带宽高速率可能会产生更大的功耗，相信华为Mate30系列在5G场景下会有不错的能效表现。

三、业界首款大-微核架构NPU，基于达芬奇架构

华为麒麟990 5G搭载了业界首款大-微核架构的NPU神经处理单元，其中，在双大核NPU（Ascend Lite*2）加持下，麒麟990 5G可以实现业界最强AI算力，与业界其他旗舰AI芯片相比，性能优势高达6倍，能效优势高达8倍，另外，还有一颗NPU微核（Ascend Tiny），拥有超低功耗。余承东表示，使用微核心在人脸检测的应用场景下，能耗相比大核工作可以小24倍，令人惊讶。

其他方面，麒麟990 5G在AIBenchMark上的跑分达到了麒麟980的476%，而相较于竞争对手的AI能力表现，麒麟990则可以达到5倍性能和8倍能效。

在AI生态方面，麒麟990 5G全新的NPU可以支持超过300个AI算子数量，而在视觉计算神经网络模型下，麒麟990 5G可以支持90%的开源模型。

在发布会上，华为演示了基于麒麟990 5G AI能力的两个应用，首先是AI多人实时换背景，能够将视频画面中的每一个人物主体单独识别出来，实现多人物视频拍摄替换背景，甚至可以选择画面中需要保留的人物。另外还有AI视频超分功能，能够还原老旧设备拍摄的视频画质，让画面达到高清质感。显然，这两个功能将是华为Mate30手机的保留项目。至于其他应用，相信在Mate30发布会上我们会看到更多。

四、依然采用2+2+4的CPU核心架构，频率能效双优化

在CPU方面，这一次麒麟990依然采用了麒麟980上的2+2+4三挡能效架构，包括2个大核+2个中核+4个小核，不过相比麒麟980，麒麟990无论是核心频率以及能效方面都迎来了升级。

其中麒麟990 5G的2个Cortex-A76大核频率为2.86GHz，2个中核（基于Cortex-A76开发）频率为2.36GHz，4个小核（Cortex-A55）频率是1.95GHz。

麒麟990和麒麟990 5G架构的主要差距在两个A76中核和四个A55小核上，麒麟990两个A76中核频率为2.09GHz，A55小核则为1.86GHz。

作为对比，上一代麒麟980的架构内部组成是2*[email protected]+2*[email protected]+4*[email protected]，主频最高为2.6GHz。

根据华为官方的说法，麒麟990与业界主流旗舰芯片相比，单核性能高10%，多核性能高9%。能效方面针对不同大小的核精细调校，大核能效优12%，中核能效优35%，小核能效优15%。

从CPU核心的变化来看，华为Mate30的整体处理性能的提升相较于上一代可能不会特别激进，但是从整体性能水平和稳定性而言，无疑会更上一层楼。至于为什么没有采用ARM的A77核心，IT之家小编从华为处得知，华为对于每一代芯片的立项时间至少是要提前三年的，从另一方面来看，也意味着华为Mate30对现有CPU核心的控制调度会更加得心应手。

五、业界首款16核心GPU，还是Mali-G76

麒麟990 5G搭载16核Mali-G76 GPU，与业界主流旗舰芯片相比，图形处理性能高6%，能效优20%，同时，麒麟990 5G支持全新系统级Smart Cache分流，支持智能分配DDR数据，在重载游戏等大带宽场景下带宽较上一代最高可节省15%，功耗可降低12%。

针对游戏场景，麒麟990 5G推出Kirin Gaming+ 2.0，Kirin Gaming+ 2.0的核心技术是全新升级的AI调频调度技术，在CPU、DDR系统调频调度中全新引入GPU融合调度，并加入游戏关联线程优化技术，动态感知性能瓶颈。

Kirin Gaming+通过对100万帧以上的游戏画面大数据进行学习，建立了精准的Kirin Gaming+游戏性能功耗模型，每帧负载调频准确性提升30%。同时，麒麟990 5G支持HDR 10特效，游戏画质更高清，游戏体验更加真实沉浸。

此外，麒麟990支持LPDDR4X、UFS 3.0内存存储，同时针对高负载游戏应用，重新设计了智能缓存，GPU和内存之间的带宽需求减少了40%，同时内存功耗降低了20%。

从GPU的提升来看，IT之家小编对即将搭载麒麟990 5G的Mate30游戏表现还是比较期待的，其实麒麟芯片GPU的能力提升这些年来有目共睹，而出色的软件优化能力下，相信Mate30运行游戏时会有更好的画质表现和流畅度，同时功耗控制也会出色许多。

六、全新ISP 5.0，视频处理能力大优化

麒麟990 5G采用全新ISP 5.0，吞吐率提升15%，能效提升15%，全面优化视频处理能力。此次，麒麟990 5G全球首发双域联合视频降噪技术，针对视频中的高频、中频、低频噪声混合的场景，增加频域降噪过程，重点针对噪声进行精准分离处理，视频降噪能力提升20%，暗光环境下拍摄的视频更加清晰。

首次在手机芯片上实现基于AI分割的实时视频后处理渲染技术，对每一帧视频画面色彩精心调色，让手机视频也能拥有电影调色质感。

麒麟990 5G首次在手机芯片上实现BM3D（Block-Matching and 3D filtering）单反级硬件降噪技术，首次将单反级的图像处理能力应用在手机上，照片降噪能力提升30%。

基于ISP的能力升级，麒麟990 5G支持全新炫酷Face AR。Face AR能够对人脸进行建模、实时跟踪、表情捕获，并且可以进一步分析出人脸信息背后的诸如心率、呼吸率等健康数据。

ISP主要影响智能手机的拍照水平。拍照通常是华为Mate系列的强项，对于Mate30系列手机，抛开图像传感器、镜头等影像系统的升级看点，仅从ISP 5.0来看的话，Mate30的拍照将可能在画面纯净度方面有明显提升，同时也会有更好的视频拍摄效果。更重要的是，Mate30的摄像头功能玩法，可能会进一步增加。

七、总结

总体而言，麒麟990系列芯片相较于上一代升级还是比较全面的，并且又实现了多个“业界第一”，这不得不让人更加期待将于9月19日发布的华为Mate30系列手机，其实通过麒麟990系列芯片，华为Mate30系列手机的功能看点已经有很多“露出侧脸”，而IT之家小编也在上文中进行了分析，总体来说，在5G、AI、拍照、游戏、摄像头玩法方面，都有可能出现让人眼前一亮的看点，而这其中，小编最期待的，则是围绕摄像头功能的相关升级，无论是5G、AI、ISP等具体的升级，都在应用层面上会和摄像头的应用产生交集，而这，也正是Mate系列这两年的强势所在。至于具体会有怎样的表现，我们不妨拭目以待。

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