此一去，阿里再无马云爸爸，世间多一马老师

白露已过，气爽风凉，正是一年好风景。

在这个全国都在向教师表达感激的日子里，马云卸任了阿里巴巴董事局主席，全身心地去做一个“马老师”。

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“深凹的颧骨，扭曲的头发，淘气地露齿而笑，拥有一副5英尺、100磅的顽童模样，这个长相怪异的人有着拿破仑一样的身材，同时也有着拿破仑一样伟大的志向。”2000年时，《福布斯》杂志曾这样描述马云外貌。

不过在1984年，马云经历过3次高考落榜后，才挤进杭州师范学院英语专业。





毕业后他被分配到杭州电子工业学院教英文，每月工资12美元。那时，杭州电子工业学院在杭州高校中排名很靠后，但马云是杭州高校的“十佳英语教师。”

在学校教课之余，马云除了在西湖边上发建立英语角，还在夜校兼职教英语。在那里，马云认识了很多学生，此后，他们中有五位成为了“十八罗汉”的一员。

不过，马云在兼职的第一天上课就迟到了，因为他的“拖拉机”坏在路上了。《这就是马云》一书里描述了这样一幅情景，那时马云骑着一辆杭城第一代的电动自行车，发出的声音跟拖拉机很像，给人的感觉有种雷声大雨点小的感觉。

随着社会上翻译外文资料的需求越来越大，“不安分”的马云办起了“海博翻译社”，“海博”是英语希望的音译，马云解释为，“大海一般博大的希望。”

不过希望到是没有成真，翻译社生意却惨淡无比，于是马云在双休日带队去义乌小商品市场采购商品，放翻译社里卖，直到1995年，翻译社的生意才渐渐好起来。而那时马云已经把重心转到做互联网上，把翻译社送给了其中一个入了股的学生。

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1995年的一天，刚从美国回来的马云披着一条毯子，缩在家里的沙发上，给朋友讲着他在美国的奇遇。

原来，马云在美国追债未遂，经历了一系列惊心动魄的事件后，转而飞去了西雅图见朋友。因为一位外教朋友曾向他吹嘘自己的女婿在那里开了一很牛的Inter公司，马云决定去开开眼界。在那里马云第一次接触到了互联网。

后面故事马云对媒体谈了无数次。在这就不多做赘述。

“我很激动，这太有趣了。”很多年后，在回忆起当时的情形时，马云依旧很兴奋。

而当时的他兴奋之余也敏锐的看到了商机。几天后，马云带着一台486电脑回到中国，那已经是当时配置最高的电脑了。

然后就有了上面那个聚会。在这个聚会上，马云口若悬河吹了两个小时的Inter，后来他才坦言，这段演讲就像是痴人说梦，因为他当时根本不懂互联网。

但无论怎样，马云还是如期做起了中国黄页，此时距离中国接入互联网还有3个多月。

再后来，马云四处推销中国黄页，却吃闭门羹的故事散落在互联网各个角落。

《书生马云》的编导樊馨蔓在后来回忆这段历史，说了这么一幕：在晚上回去的公共汽车上，马云头看着外面的玻璃，小声的自言自语，“再过几年，北京就不会这么对我；再过几年，你们都得知道我是干什么的。我在北京也不会这么落魄。”

坏消息也从家乡传来，杭州有一家电信部门做出一个一样的网站，也叫黄页。马云不得不回去应战，几个回合下来后，两家合并，不过没多久马云就退出。

这次创业虽然失败了，但“十八罗汉”的绝大部分人员在这期间汇聚。孙彤宇就在马云的忽悠下，带着还在大学教书的女朋友加入了中国黄页。他的女友，名叫彭蕾。此后，蒋芳、盛一飞、韩敏、楼文胜、吴咏铭等都陆续加入。

这些人，也在阿里巴巴的发展中，起到了不可或缺的作用。

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1997年冬天，马云决定离开中国黄页，北上外经贸，出任中国国际电子商务中心国富通信息技术发展有限公司总经理。

临行前，马云和十几位中国黄页的同事在杭州一家酒店吃告别餐，“外面下着大雨，大家合唱真心英雄。”在《阿里巴巴四十大道》中，谢世煌说就是这个场面感动了他。

最后，张瑛、孙彤宇、吴泳铭、盛一飞、麻长炜、楼文胜、谢世煌、彭蕾、韩敏、蒋芳、戴珊和周悦红跟随马云北上，而真心英雄这首歌后来成为每届阿里年会最后一个曲目。

不过让谢世煌没想到的是，由于对于企业发展路径出现分歧，再加上没有了来国富通的唯一条件自主经营权，北上一年后，马云又决定放弃国富通，重新返回杭州。

在杨澜访谈中，马云说他告诉团队成员，自己已经帮他们铺好了三条路：第一条，是去雅虎工作，只要他推荐，一定没问题。第二条，去新浪、搜狐，也一定能进去，工资还不低。第三条，就是跟他回杭州，工资只有500块，而且只能在我家里办公，还不能打车，工作会非常累。

“我让他们认真考虑三天，决定了告诉我。结果3分钟后，所有人都说：马云，我们一起回去。”

在离开北京的前夕，马云领着团队爬了一次长城，并留下了这张看起来很有故事的照片。

后来他在《杨澜访谈录》里解释，“我们在北京14个月没爬过长城，爬上去，大家特别沮丧，从1995年创业到1998年年底，觉得该收获了，却还是老样子，不知道路在哪里，该怎么弄。”

从杭州到北京，从中国黄页到国富通，在再从北京两手空空的回杭州，“当时，一种莫名奇妙的悲壮，让我伏地大哭了一场，在上述书中，谢世煌回忆说，有一个路过的老太太劝慰，小伙子想开点，好姑娘多着呐！

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时间进入1999年，中国网民突破了890万人，位列世界第八。

这一年，门户网站依旧延续着此前风风火火的势头、如日中天。

这一年，远在硅谷的李彦宏带着搜索引擎专利登上了回北京的飞机，深圳的小马哥也在为QQ四处寻到处融资，大强子怀揣着梦想还在“京东多媒体”柜台前制作VCD。

还是这一年，谷歌推出了我们现在熟知的LOGO，而已经重回苹果两年的乔布斯在经历几次整顿后也宣布扭亏为盈........

不过这都与马云无关，

1999年的大年初五，杭州湖畔花园小区，马云召开了“十八罗汉”第一次会议，他依旧滔滔不绝讲了近3个小时，不过彭蕾回忆称，“大家翻白眼，搞不清马云要干什么。”

多年以后，十八罗汉之后第一位阿里员工花蕾都还记得她敲开阿里巴巴的门口的那一幕，就像一家网吧，屋里电脑线纠缠堆砌，办公物品杂乱，一开门还有一股臭脚丫子味。

《阿里巴巴四十大道》记载，而为了节省开支，他们把6元盒饭改成4元，结果集体腹泻去了医院。

马云在《杨澜访谈录》中说，当时如果他不小心伸手拦下了最贵的出租车，会把头转到后面，顺势做一个挠头的动作。

即使这样，不久后，马云召集大家凑的50万元启动资金很快就花完了，阿里也遇到了所有创业公司都会遇到的难题，缺钱。

马云开始为融资奔波，阿里上市后，彭蕾说，马云被风投拒绝了37次，但他总是乐呵呵对大家说他拒绝了别人37次。

而阿里拿到融资后，立即花了八万在《钱塘晚报》打招聘广告招人，但好笑的是，等去了报社后才知道，公司竟然还没有营业执照，于是赶紧去工商局办理1999年9月10日拿到执照。这一天是教师节也是马云生日。

几天后，杭州的一家公司在报纸上发了一条广告，给出了十万的巨额年薪。它的招聘广告语至今看来仍然振聋发聩：“If not now，When？If not me，Who？”

这家公司，就是当时刚刚成立4天的阿里巴巴。

不久后，蔡崇信入职阿里成为首席财务官，他辞掉70万美元年薪的工作到阿里拿500元月薪的创业故事直到现在还依旧为人津津乐道。入职后，他不仅把国际大公司的管理理念引入阿里，还成为阿里的财神爷。

在蔡崇信入职的当月，阿里拿下了高盛500万美元的融资，三个月后，又拿下了软银2000万美元的融资。

这时企业在不断扩大，马云又在202室附近一栋大别墅，在这里，马云确定下了阿里巴巴B2B的发展线路。转年后的3月4号，阿里又高高兴兴2000年搬家到华星科技大厦。

这时的马云意气风发，不仅刚刚登上《福布斯》的封面，还在金庸的见证下组织了著名的西湖论剑。

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但随着进入千禧年 ，世界互联网的泡沫开始破裂，多家著名企业遭遇重大危机，阿里也不例外，马云宣布进入紧急状态。

而这时阿里拿到的两笔融资已经花掉1500万美元，马云最终拿出了补救方案——裁员节流。从大年初一开始，阿里进行了在那之前最大规模的一次裁员，总员工数从300减少至100人左右，每月烧钱从200万美元减至50万美元。也就说阿里可以得到18个月的喘息机会。

那时公司员工知道两个著名的口号，一个是跪着过冬，另一个是如果所有互联网企业都要死了，阿里希望是最后一个。

在这样的背景下，2000年10月1日到3日，阿里历史上具有转折意义的会议召开，马云做出三个“B2C”的战略决定。back to china,back to coast,back tocenter。会上还讨论公司的几十种盈利模式，“中国供应商的”的产品，被确定为主打产品，并确定用直销的方式，马云点将李琪组建直销团队，会后阿里把所有销售人员集中起来，李琪总管，孙彤宇管后台，李旭辉主导前台。

这是阿里巴巴史上第一个成规模的业务团队，号称中供铁军，用最传统的走街串巷，挨家挨户的方式推广业务。它除了让阿里艰难走出互联网寒冬。还留下一种商业打法——通过地推来圈定市场的，这套打发在十几年后的O2O大战中发扬到极致。而从中供铁军里也走出一批批中国互联网创业人，比如，程维、干嘉伟，吕广渝等。

渡过了危机后，下一步就是赚钱。《阿里巴巴四十大道》一书中记载，2001年关明生和马云爬杭州玉皇山，山上有一座庙，他俩带着瓜子上去的，买了一杯茶，这杯茶从早上冲到了下午关庙。他两密谋一点事，2002年阿里必须赚钱。

2002年10月干嘉伟从苏州打车跑回杭州，他交了4万块钱，实现了马云赚一元钱的大目标。

转天，马云立马把员工聚集起来宣布了这个消息。“昨天晚上在六点整，我们已经全面盈利，到昨天为止，我们不仅赚了一块钱昨天还赚了50万人民币。”

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2003年阿里实现了一天收入100万元时，eBay买下了易趣，占据中国C2C市场80%的份额。eBay总裁惠特曼称中国将是eBay未来最大的市场，在中国投入了数亿美金。这时中国人对网上购物已不再陌生。

虽然当时阿里的B2B商业模式发展不错，但马云意识到了，eBay迟早会在中国抢阿里巴巴的用户。

2003年4月7日晚，孙彤宇，姜鹏，多隆等人被马云叫到办公司里，签署了一份英文合同。一周后，孙彤宇带队搬到湖畔花园，封闭执行一项任务，创建一个C2C网站，这个项目就是后来的淘宝，那时马云几乎每个星期都来，在小区草坪上开会。

不久后，淘宝网上线和eBay正面开战。这场战争被马云称为“蚂蚁和大象之战”。

eBay买下了搜索引擎中关于“淘宝”的关键词，搜索淘宝就出现“要淘宝，到易趣”的广告。甚至淘宝办公室的对面，还竖起了ebay易趣的广告牌。而淘宝人则每天都在易趣中国的总部门口手拉大横幅，上面写着“加入淘宝，工资立刻涨三倍!”马云也在美国频繁上各类节目，并放话“我们会给他们苦头吃的。”

随着淘宝三年又三年的免费政策，2006年底，eBay无奈退出中国市场。但这场大战运用的竞争策略也延续至今，用优惠政策收割用户独占市场，然后在探索变现模式。不过大都一地鸡毛。

能取得这场战役胜利还离不开支付宝的担保交易业务，它建立了陌生人的相互信任。

支付宝推出担保交易功能后，马云特别兴奋，说要把支付宝单独剥离成立一家公司，“就几个会计 也能成立一家公司？”很多员工质疑。

不久后的一天，还在广东大区欢快的叫卖“中国供应商”的陆兆禧接到了马云打给他的电话，“你知道PayPal吗，”陆兆禧一脸茫然说不知道，马云说那就对了。

随后，不懂金融和技术的陆兆禧成为支付宝第一任总经理。支付宝也逐渐进入百姓生活，并且一家独大，直到2014年春节，微信红包横空出世，”一夜干完了支付宝花了10年干的事情。马云称这是“珍珠港偷袭”，不过这已经是后话。

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在1999年那场会议上，马云就提出了公司要2002年上市的目标。随着内忧外患逐渐解决，2007年，阿里巴巴B2B业务在香港上市。

不久后，马云却突然宣布，淘宝网总裁的孙彤宇、CTO吴炯、中供铁军的李琪、李旭晖4位高管"离岗进修"。

突然遭此变故，令所有人错愕。传闻孙彤宇发言时曾遏制不住自己，嚎啕大哭。

马云此举，被外界的一种声音解读为“杯酒释兵权”。但个中内情，无人知晓。

马云的公开解释三条原因：第一，他们太累了，该休息一下了；第二，公司需要全世界最优秀的管理团队，派这些人出去学习，是让他们提升自己；第三，他们到哈佛、北大学习，也许三四年以后，又会充满力量、激情回来，成为我们的接班人，发挥更大作用。

此后，江湖不知孙彤宇很久了，直到拼多多的崛起。因为，孙彤宇不仅是拼多多的四大投资人之一，拼多多持股比例第二大的机构股东高榕资本也是他介绍的。

不过在那时，黄峥和蒋凡还在谷歌打工，两人还没有成为拼多多、淘宝和天猫的掌门人，十年多后，双方才被外界认为成为彼此最大对手。

孙彤宇哭的时候，阿里又有一批新人加入，2007年夏天，蔡崇信挖来了盛大的副总裁兼CFO张勇，担任淘宝CFO。同一年加入阿里的井贤栋，则在2009年去了支付宝，任职支付宝CFO。





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2008年4月10日，淘宝商城正式宣布上线。上线的时候，阿里巴巴在西湖国际搞了一个上线仪式，马云说，淘宝商城的交易额会超过淘宝的。他还说他在西溪湿地看到一块很好的地，他说看到好多鱼在上面跳。

马云看到的那块地，就是今天的阿里巴巴西溪园区，但是在2008年4月10日，很多人心里哇凉哇凉的。他们以为自己会搬到阿里巴巴滨江园区，提前在那附近买了房子。多年之后他们会发现，他们的房子买对了。（来源：《阿里巴巴四十大道）

一个月后，在微软亚洲研究院工作的王坚和马云在“改革开放三十周年浙江青年群英会”上第一次碰面了，此前，王坚是浙江大学心理系教授、博导。

转年，阿里云低调成立，马云挖来王坚来做阿里云，但云计算能做什么，他不知道，他只是知道阿里应该开始做了。

那时，全世界云计算已经都垄断在谷歌和亚马逊手里。十几年后，阿里云全球市场份额排前三。

阿里云拿下的第一个客户是胡晓明，那时他还不是阿里云总裁。还在银行工作。

也是这一年，由于淘宝商城一直不温不火，原负责人撂挑子辞职了，张勇不得已接手，为了让淘宝商城有起色，，有了个想法，想通过一场活动或一个事件，让消费者都记住淘宝商场这个名字，就像美国感恩节的大促那样，这就是双11的最初来源，

那一年的双11共有27家商户参加，卖了5200万，是平时的10倍，到了第二年参与品牌达到了711家，销售额达到了9.36亿。

估计张勇自己都不会想到，后来会演变成现在的全民购物狂欢。这也成为他的一块敲门砖。

2011年，淘宝分拆成一淘网，淘宝网和淘宝商场三家公司。

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2011年应该是马云最痛苦的一年，因为他说“我没想到这么多这么痛这么苦。”

从春节开始，阿里巴巴爆出“欺诈门”事件，2009年和2010年其B2B业务平台上分别有1219家和1107家外贸供应商涉嫌欺诈。这也导致时任阿里巴巴B2B公司CEO的卫哲、COO李旭晖引咎辞职，大批中层乃至基层人员也纷纷离职。

中供系遭到了“严厉”的处罚，在《重读》一书中，描述了当时的状态：他们认错，同时也认为“We are family”的共识被戳破了。他们的确提不出比马云更好的处理方案，但他们仍感到一丝心寒。一位元老说，“大哥一直在工地上搬砖供养全家人。干得活苦了点、Low了点。突然有一天，搬砖搬不动了，或者说出了点工伤，然后就被嫌弃了。就有点这种感觉。”

负面情绪与业绩增长乏力、自我重复等因素裹挟在一起，驱使着这支逾5000人的销售铁军开始解体。2011年、2012年中供系出现了离职潮。2012年阿里巴巴B2B公司退市。没多久，上千名铁军转岗淘宝、天猫等事业群。

B2B客户欺诈事件风波未了，阿里再次陷入舆论旋涡，这次社会影响力面更大，

10月10日，淘宝商场发布商家招商续签及规则调整公告，调整技术服务费和商铺违约保证金，最高涨幅高达150%。这引起了商家极大的反抗，“反淘宝联盟”成员超过5万人，阿里总部被数次围攻。

最终商务部介入，15日，淘宝商城出台5项新政，危机才化解。2017年初，张勇在接受媒体采访时又提及此事他坦言，自己在决策过程中，犯的最大的一个错就会十月围城。

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2013年，阿里业务拆分成25个事业部，交由战略决策委员会和战略管理执行委员会负责。马云在给全体员工邮件中说，这是阿里创办以来最艰难的一次组织、文化变革。

2014年9月19日，在阿里成功IPO，市值破2000亿美金，在上市路演中，马云调侃，“当年我来美国想要200万美元，被30家VC拒绝;今天我又来了，就是想多要点钱回去。”

2015年12月集团全面组织升级，启动大中台战略，实现云计算、菜鸟，阿里妈妈等独立发展；2017年7月阿里成立五新执行委员会。2019年，阿里启动了在港的二次IPO计划。阿里进入了平稳发展期。

而马云也在一年前的今天宣布，自2019年9月10日起，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。

这一天已到来，55岁的马云和他20岁的阿里巴巴也将迎来新的征途。

相关资料参考：

《阿里巴巴四十大道》作者 ：赵先超

《这就是马云》作者：陈伟

《马云和他阿里帝国》作者：何加盐

《马云的湖畔花园16幢1单元202室》作者：迟宇宙

《东方时空》专题纪录片——《书生马云》

杨澜访谈录—对话马云

《扬子江大鳄》