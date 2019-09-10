阿里20周年！马云卸任演讲9大核心观点集锦

IT之家9月10日消息 阿里巴巴20周年年会今日举行，马云登台发言正式宣布卸任阿里巴巴董事局主席，“没想到，等了10年的这一天来得这么快，来得这么美好。”

对于卸任阿里巴巴董事局主席，马云再次强调：“今天不是马云的退休，而是制度传承的开始；不是一个人的选择，是一个制度的成功。”

他表示，不当阿里巴巴董事长，不等于他退休，他是不会停下来的。“世界这么好，机会那么多，我这么爱热闹，哪里舍得这么年轻就退休离场。”

“青山不改，绿水长流，后会有期。”马云说，咱们换个江湖见。

以下为马云卸任演讲9大核心观点：

1、今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始。今天不是一个人的选择，而是一个制度的成功。

2、未来的世界，如果你希望成功，请记住，不仅仅要为自己着想，而是要为别人着想，为世界着想，为未来着想。

3、阿里巴巴从20年前到现在，所有重要的决定都跟钱无关，都跟解决社会问题有关，跟使命愿景价值观有关。

4、二十一世纪，不管你是什么样的组织，什么样的人，不是要做大、做强，而是要做好。善良是最强大的力量。

5、我们永远不希望变成一个只想赚钱的、平庸的公司。我们的目标从来不是为了打败对手，而是给世界带来更好的变化。我们只希望自己在社会上，在世界上，在老百姓和用户心里，是一家好公司。做好公司比做强公司更难，好公司是担当、是责任、是善良。

6、20年的努力，社会把最好的人材、把可以开拓技术的机遇给了我们，这不是可以炫耀的资产，而是社会对我们巨大的信任。感恩的最好办法就是用行动给社会带来惊喜。未来20年，我们的责任是用好这些资源、人才、技术，让世界更加绿色，普惠、可持续发展，同时更加柔软和温暖。

7、阿里的未来，不是赚102年的钱，而是担当102年的责任。

8、不当阿里巴巴董事长，不等于我退休，我是不会停下来的，阿里巴巴只是我很多梦想中的一个而已。我自己觉得我还很年轻，很多地方都想去看看，都想去尝试。很多事情，教育、公益、环保，这些我一直在做，我觉得我还可以做得更好，花更多的时间，也许这是我应该做的事情。

9、世界这么好，机会那么多，我这么爱热闹，哪里舍得这么年轻就退休离场。咱们换个江湖见，青山不改，绿水长流，后会有期。