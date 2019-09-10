正式出任阿里巴巴董事局主席！逍遥子张勇演讲8大核心观点集锦

IT之家9月10日消息 阿里巴巴20周年年会今日举行，马云正式卸任阿里巴巴董事局主席，逍遥子张勇上任进行了他作为阿里巴巴董事局主席的首次演讲。

演讲中，张勇表示，五年前，阿里巴巴定下了数字经济体的近期目标，就是在2020财年完成平台消费规模1万亿美元，这个数字已经毫无悬念的达到。阿里巴巴在五年时间内服务全球超过10亿消费者，创造超过10万亿人民币以上的消费规模。

张勇表示，感谢阿里，感谢马老师，感谢过去的12年帮助过我的所有同事们。因为你们，使我能够成为一个更好的自己；因为你们，使我有幸参与建设一个更好的阿里；也因为你们使我今天有机会站在这里，面向未来，和大家一起让阿里因我而不同。

以下为张勇演讲8大核心观点：

1、5年以前，我们为阿里巴巴数字经济体定下了一个近期目标，那就是到2020财年能够完成平台消费规模达到1万亿美元。今天，这个数字已经毫无悬念。

2、我们希望通过5年的努力，能服务全球超过10亿消费者，创造超过10万亿人民币以上的消费规模。

3、我们将全力推进阿里巴巴商业操作系统建设，只有这样，才能帮助所有企业共同走向数字化、智能化的未来。

4、阿里巴巴文化原浆来自于我们相信人和社会的美好，我们对这个时代充满感恩。我们的感恩越多，我们就应该为社会担当越多，我们希望能为社会不断创造价值，为社会承担更多责任。

5、面向未来，我们的业务一定会改变，我们服务客户的方式一定会改变，我们创造客户价值的内容也一定会改变。但不变的是我们的初心，是我们20年前就定下的使命。

6、如果因为我们的努力，这个社会能够有一点进步；因为我们的努力，我们的商家生意能做得更好；因为我们的努力，我们的消费者生活能变得更好，我们由衷地高兴。我们希望做一家好公司，我们希望我们的客户、我们的合作伙伴过得比我们好。

7、感谢阿里，感谢马老师，感谢过去的12年帮助过我的所有同事们。因为你们，使我能够成为一个更好的自己；因为你们，使我有幸参与建设一个更好的阿里；也因为你们使我今天有机会站在这里，面向未来，和大家一起让阿里因我而不同。

8、未来的路还很长，我们共同去面向未来。对昨日最好的感恩，就是我们大家一起共同去创造最美的未来。