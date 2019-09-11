腾讯视频超级影视VIP四折大促：年卡198元、季卡59元

IT之家9月11日消息 腾讯视频超级影视VIP特惠活动，月卡、季卡、年卡全系大促，限时4折，活动持续到15日。此外腾讯视频VIP会员季卡、月卡五折大促，活动持续到14日。

腾讯视频 原价/活动价

购买 超级影视VIP年卡 ￥488/￥198 点此 超级影视VIP季卡 ￥148/￥59 点此 超级影视VIP月卡 ￥50/￥20 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29

点此 VIP会员月卡 ￥20/￥10 点此

• 腾讯视频超级影视VIP：



原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。

• 腾讯视频VIP会员：



原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/月，点此购买（月卡）。

活动说明：

充值方式：自动充值(一般3秒-1分钟)

充值账号：填写需要充值的QQ号码，不支持手机号、微信号充值！（充值前请做好核对，写错账号无法退款和转移）

充值成功：请登录腾讯视频会员官网（v.qq.com）或者腾讯充值中心 （https://pay.qq.com/）查询您的会员状态和时间。

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