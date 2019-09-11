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搭载35W 6核低压处理器，联想展示小新Pro 13散热系统

2019-9-11 22:21:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月11日消息 不久前，联想表示即将发布的小新Pro 13将搭载i7-10710U，CPU性能模式下可以达到35W。现在，联想公布了小新Pro 13的散热演示图，称“小新Pro13强大的散热系统保证了卓尔不群的性能表现”。

据介绍，小新Pro 13采用了双热管双风扇的设计，用来压处理器和MX 250独显，采用了0.15mm的超薄扇叶，官方称搭载了游戏本级别导热材料，高传导石墨散热片。软件方面则是升级到了第三代Fn+Q智能散热调节。

根据联想官方的消息，9月23日将发布最新的联想小新Pro13笔记本，根据目前已知的消息，小新Pro 13将采用2K屏幕，搭载英特尔10代处理器，搭载两个全功能Type-C，CPU有35W模式。

联想表示，小新Pro 13将采用16:10的2.5K分辨率13.3英寸显示屏，100% sRGB色域+300尼特亮度+DC调光+莱茵低蓝光认证，高达90%屏占比的四边窄设计。

配置及性能方面，联想称小新Pro 13配备了足以支撑高性能发挥的供电单元、散热单元、散热策略，让无论是六核心的十代酷睿i7还是四核心的酷睿i5都能高效释放。

续航方面，56Wh的电池+低耗电元件+智能散热调度策略，让酷睿i5+独立显卡的中配都能有高达10小时左右的实际模拟应用续航。

另外，机身有2个全功能Type-C+1个标准Type-A的USB接口。

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关键词：联想笔记本散热

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