支付宝花呗、京东白条之后，曝微信信用付产品“分付”即将上线

据媒体报道，腾讯内部正在孵化一款信用支付产品“分付”（暂定名称）。继支付宝蚂蚁花呗、京东白条之后，“分付”代表腾讯系重新点燃了信用支付的战火。

据介绍，将来用户在使用微信支付时，或许可以使用“分付”先付款，再在账期内延长时间付款或者将账单进行分期付款。

据悉，“分付”预计在今年四季度上线，由微信支付团队运营，目前处在与部分银行、持牌消费金融公司洽谈合作的阶段。未来“分付”或像“微粒贷”一样，通过开放白名单形式和银行等金融机构以助贷、联合贷的模式来运营。