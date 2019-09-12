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泰晤士高等教育公布世界大学排名：清华北大包揽亚洲前2名

2019-9-12 14:55:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月12日消息据新华网报道，英国泰晤士高等教育11日公布了2020年度世界大学排名，其中中国大陆的清华大学和北京大学首次包揽亚洲前两名。

今年的榜单包含全球92个国家和地区的近1400所高等教育机构，牛津大学连续4年位居榜首，加州理工学院跃居第二，剑桥大学排名第三。

清华大学和北京大学分别位居第23名和第24名，成为亚洲排名最高的两所大学。此外，中国大陆还有5所大学入围前200名，分别是中国科技大学、浙江大学、复旦大学、南京大学和上海交通大学，与2019年度数量相同。与前200强中的竞争对手相比，中国大陆大学在科研和教学指标方面继续表现良好，但在国际化程度方面仍然落后。

中国香港地区有6所大学上榜，其中5所进入了前200名，中国澳门地区也有两所大学上榜。中国台湾地区的高校表现也有提高，有36所大学进入榜单，比去年增加了4所大学。

泰晤士高等教育世界大学排名以教学、科研、引文数量、产业收入以及国际化程度等多项指标衡量大学综合实力，被视为比较权威的世界大学排名之一。泰晤士高等教育世界大学排名是根据五大指标所做出来的综合排名，其五大指标指的是：教学（学习环境）占30%、研究（论文发表数量、收入和声誉）占30%、论文引用（研究影响）占30%、国际化程度（工作人员、学生和研究）占7.5%、产业收入（知识转移）占2.5%。

▲2020泰晤士高等教育世界大学排名前十名

▲2020年世界大学排名之TOP 200强排行榜

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关键词：清华北大

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