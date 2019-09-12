联想公布“Lenovo One”技术，类似苹果隔空投送和Huawei Share

IT之家9月12日消息 今天下午，联想发布了高端的YOGA系列笔记本，分别是C940、C740，前者采用了英特尔10nm处理器，增加了原生雷电三和WiFi 6支持，并且搭载了4K屏幕，后者则是搭载了14nm处理器，但可选6核心12线程的低压i7。两款产品的售价分别是8999元和5799元起。

根据联想的官方新闻稿，在发布会的最后，联想还剧透了联想全新技术——Lenovo One，官方称可以打破限制实现跨设备的互联互通，可以实现手机投屏、一键快传等功能，类似苹果隔空投送和Huawei Share，但是联想并没有宣布何时推出后这项功能。

除此之外，联想还在发布会上公布了联想智能扫地机器人。

官方称，这是一款带集尘功能的扫拖一体智能设备，联想智能扫地机器人与同类产品最大区别是联想为扫地机器人量身定制了专属伴侣——集尘宝。扫地机器人完成清扫进行回充时，集尘宝中的强大吸力就会自动将刚刚清扫进尘盒的垃圾吸入到它内部的集尘袋中。当集尘袋中的垃圾越积越多时只需轻轻一提，自封口的集尘袋就可以轻松抛弃，既不脏手又免除了二次污染的担忧。此外它还具有2700帕的超大吸力、激光导航系统、指哪扫哪等功能；在续航上联想智能扫地机器人搭载的5200毫安时超大电池，可一次充电连续清扫超过150分钟

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