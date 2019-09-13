芯片商汇顶科技第一期员工持股计划完成股票购买，成交均价179.4元

9月12日消息，上交所上市公司汇顶科技(SH:603160)刚刚发布公告称，公司第一期员工持股计划完成股票购买，成交均价179.4元。

汇顶科技公告截图

公告称，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第三届董事会第七次会议及2019年6月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划购买情况公告如下：

为实施公司第一期员工持股计划，公司全资子公司汇顶美国有限公司（委托人）已与恒泰信托（香港）有限公司（受托人）签订信托协议，并已委托恒泰信托（香港）有限公司设立富盈资产有限公司，以持有信托基金。

截至2019年9月12日，富盈资产有限公司通过沪港通在二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票合计670,156股，占公司已发行总股本455,992,781股的0.15%，成交均价为179.40元/股，成交总金额为人民币120,225,518.67元（不包含手续费）。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票的全部购买，股票锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下之日起计算。

今天收盘，汇顶科技(SH:603160)股价下跌0.93%至193.19元，总市值约880.93亿元。

汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。产品和解决方案已经广泛应用于华为、OPPO、vivo、小米、一加、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP等品牌。