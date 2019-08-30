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汇顶科技：5G手机超薄屏下指纹年内将规模量产

2019-8-30 11:44:23来源：凤凰科技作者：刘正伟责编：阿迷评论：

8月30日消息，汇顶科技董事长张帆在今天上午召开的半年度财报沟通会上表示，今年年内，LCD屏光学指纹产品将进入量产，同时针对5G手机的超薄屏下指纹方案也将进入规模量产。

从今年下半年开始到明年，5G手机成为一个新的增长点，对屏下指纹提出了新的结构要求。对此，汇顶科技推出了新一代的超薄屏下指纹解决方案。

张帆表示，汇顶科技的屏下光学指纹目前已经有了很大的提升，达到了与电容指纹相同的水准。针对5G手机的需求，汇顶科技会不断提升它的性能，对于保持这个领域的领先很有信心。

他强调，将针对5G手机的超薄屏下指纹解决方案进行量产商用与进一步优化是公司接下来的重点工作，“今年下半年有信心进入规模量产。”

昨天晚间，汇顶科技公布了2019年上半年业绩，在报告期内，汇顶科技实现营业收入28.87亿元，同比增长107.91%；净利润10.17亿元，同比增长806.05%。

对于这份亮眼的财报，张帆表示达到了公司既定的工作目标。他说汇顶科技是一家更加注重于长期战略发展的公司，公司管理层和员工更关注还有哪些地方可以改进。

他认为，汇顶科技上半年销售收入不到30亿元，这不是一个很大的数字，成长空间还很大。另外，从汇顶科技现有的产品来看，可以销售的以及产生重大销售效果的产品还不多，同样有很大的可拓展空间。

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关键词：汇顶科技屏幕指纹识别5G

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