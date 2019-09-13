1999元起，华为智能眼镜 X GENTLE MONSTER今日正式开售

IT之家9月13日消息 今年三月，在巴黎举办的华为P30系列发布会上，华为对外展示了一款同韩国眼镜公司GENTLE MONSTER合作研发的智能眼镜。当时GENTLE MONSTER的CEO Hankook Kim还亲赴活动现场登台解说该系列眼镜的设计哲学。

今天华为官方宣布，#GENTLE MONSTER华为智能眼镜#9月13日全国140家门店同步开售！听歌耍酷两不误，准备好入手了吗？售价1999元起。

Eyewear智能眼镜是华为与GENTLE MONSTER的首次合作，可以看做是科技和时尚的融合。眼镜在外观上秉持简约时尚，智慧内核的设计原则，注重产品的时尚性以及易戴性，加入智能特性则是为了让消费者的信息获取以及交互变得更加简单。Eyewear智能眼镜外观设计以GENTLE MONSTER五款经典款式为基础，针对不同消费者时尚或日常的佩戴需求，分为2款墨镜和3款光学眼镜。

2款墨镜为SMART EASTMOON-01、SMART JACKBYE-01经典款，外观精致大方，适用于多种造型搭配；3款光学眼镜为SMART ALIO-01、SMART ALIO-C1以及SMART SOUTHSIDE-01经典款，设计感突出，适用于日常佩戴。

另外，Eyewear智能眼镜本体无任何接口和按键，产品的智慧功能模块主要集成于两条镜腿中，镜腿壁最薄处仅4mm。此外，为应对多种使用场景，Eyewear智能眼镜支持IP67级别的防水特性。

Eyewear智能眼镜并不依靠任何接口或按键，而是通过诸多“交互操作”实现智慧功能体验，如双击操控，通过双击镜腿操作不仅可以在来电时轻松接听/挂断电话、音乐播放时控制播放/暂停，配合华为EMUI还可唤醒华为语音助手；

Eyewear智能眼镜还支持佩戴状态智能识别，摘下眼镜音乐播放自动暂停，戴上恢复播放；此外，配合华为EMUI10.0及以上版本系统的华为手机使用，智能眼镜还能变身智能小助手，例如能及时提醒航班等行程信息。



另外，Eyewear智能眼镜支持智能语音通话，其采用半开放式的双扬声器设计，精准指向型音腔，可令声音以指向型波束直接传递到佩戴者的耳中，减少声音外泄；此外还有双麦克风线性波束降噪，配合AI语音降噪算法，能降低环境噪音的干扰。



因为本体无任何接口，Eyewear智能眼镜充电、配对等操作，都是通过一款眼镜盒完成。充电基于的是非接触式NFC无线充电技术，充电时，将眼镜随手放入眼镜盒中，即可开始充电，且单次充电可持续通话/播放音乐2.5小时，配合眼镜盒使用，可实现通话/播放音乐8小时。