苹果iPhone 11系列将于今晚20点开启预购：5499元起

IT之家9月13日消息 全新的iPhone 11系列三款新机将在今天（9月13日）晚上20点开启预售，并将在9月20日开始发售。

9月11日凌晨01:00（美国加州时间9月10日上午10:00），苹果在圣何塞Apple Park的Steve Jobs Theater举办了一年一度的秋季新品发布会。会上正式发布了全新的iPhone 11系列新机，包括三款：iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。

iPhone 11在外观设计上和iPhone XR没有太大区别，用6.1英寸LCD屏，仍然是铝合金边框加前后玻璃面板，同时有六款配色可选，分别是紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色六种颜色。但背部全新采用双摄设计，1200万超广角摄像头+1200万像素广角摄像头，超广角镜头支持两倍光学变焦，可视角度达到120度。加入了全新的夜景模式，支持[email protected]帧视频拍摄，支持慢动作、HDR视频拍摄，前置摄像头方面，采用1200万像素的TrueDepth摄像头，支持[email protected]和慢动作拍摄。

性能方面，iPhone 11处理器则采用A13仿生芯片，电池相较于iPhone XR续航再延长1小时。充电方面，苹果表示30分钟最多可充至50%电量，不过需使用18瓦或更大功率的电源适配器（需单独购买)。

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max则均采用后置三摄设计，背面由一整片玻璃精准打磨而成，配色有午夜绿、太空灰、银白色和金色四款。。iPhone 11 Pro Max屏幕尺寸6.5英寸，iPhone 11 Pro屏幕尺寸5.8英寸。均采用Super Retina XDR OLED显示屏，具有200万：1的对比度，1200nits的亮度，节能15%。

摄像头方面，iPhone 11 Pro系列手机采用后置三摄。分别为1200万像素广角镜头、1200万像素长焦镜头和1200万像素超广角镜头。其中，广角镜头光圈F/1.8，采用六组镜片；长焦镜头支持2倍光学变焦，光圈F/2.0；超广角镜头视野达到120度，光圈F/2.0，三颗摄像头配合可实现0.5倍变焦、1倍变焦和2倍变焦。

iPhone 11 Pro系列同样搭载全新的A13仿生处理器，续航方面，iPhone 11 Pro较iPhone XS续航多四小时，iPhone 11 Pro Max较iPhone XS Max续航多5个小时，同时，iPhone 11 Pro系列均支持18W快充，随机附送电源适配器为18W。

售价方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

值得一提的是，今年，iPhone 11系列新品将于天猫首发，天猫还联合蜂鸟即配首次推出iPhone一小时达服务。开售后，上海、杭州主城指定区域的消费者，可在天猫中国电信翼天下旗舰店、联通华盛旗舰店购买iPhone 11系列新品，率先体验这项服务。天猫今年还推出“保值回购”服务。用户在天猫购买带有“保值回购”标识的iPhone，使用一年后可5折回收。

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