苹果：Apple TV+不会对公司财务产生“实质性”影响

9月14日消息，苹果公司驳斥高盛对苹果的负面看法，称Apple TV+不会对公司财务产生“实质性”影响。

周五，苹果驳斥了高盛（Goldman Sachs）的负面看法。此前，高盛称苹果TV+免费试用计划可能会对平均售价产生实质性的负面影响，从而打击了苹果的股价。

高盛表示，为期一年TV+免费试用将影响硬件利润率，从而对盈利产生“实质性负面影响”。高盛认为，TV+服务的发行将导致该股大幅下跌，并下调了苹果公司12个月的目标价。

“我们不认为Apple TV+的推出，包括这项服务的会计处理，会对我们的财务产生实质性影响，”苹果在一份声明中表示。

高盛预计，未来12个月该股将下跌逾25%，并将苹果公司12个月的目标价从187美元下调至165美元。TipRanks的数据显示，霍尔的新价格目标是华尔街主要投行中最低的，也是所有关注苹果的分析师中第五低的。

这份报告并没有指责苹果的会计处理不当。但是，高盛分析师罗德·霍尔（Rod Hall）认为，TV+免费试用将影响硬件利润率。霍尔表示，这将对2020财年第一季度的每股收益产生“负面影响，预计达到16%”。

霍尔表示：“实际上，苹果的会计方法将收入从硬件转移到了服务，尽管消费者并不认为自己在为TV+付费。”

截至周五美股收盘，苹果股价收跌1.94%，报218.75美元，最新市值9886亿，再次跌破万亿美元。