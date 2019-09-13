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准备好了吗？iPhone 11/Pro/Max 1小时后京东首销

2019-9-13 18:23:51来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家9月13日消息 iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Ma都将于今晚20:00正式开启预售，各位准备好了吗：点此前往京东预售主会场

“要想生活过得去，身上总得带点绿”——绿色作为本次全系主打色，绿色款的iPhone 11&暗夜绿款的iPhone 11 Pro/Max想必抢购难度会非常之大，有需求的小伙伴一定要多叫几个【战友】一起抢。

PS：京东现已开启【以旧换新】活动，购新机最高提供1000元补贴。

• iPhone 11

iPhone 11搭载6.1英寸Liquid视网膜高清显示屏，采用原彩显示技术，玻璃搭配铝金属设计，支持IP68级防尘防水，拥有黑色、白色、紫色、绿色、黄色和红色6种配色。

相机方面，iPhone 11的1200万像素前置原深感摄像头支持人像模式、智能HDR、4K视频拍摄（最高可达 60fps）和慢动作视频拍摄（1080p，120fps）；1200万像素双摄系统 (超广角、广角)，支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄（最高可达 60fps）。

iPhone 11A13仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片，其面容ID支持安全验证和Apple Pay，视频播放最长可达17小时，流媒体视频播放最长可达10小时，支持无线充电，可快速充电。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。

京东iPhone 11(A2223),双卡双待5499元起直达链接

• iPhone 11 Pro


iPhone 11 Pro搭载5.8英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，支持IP68级防尘防水，拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色。

相机方面，iPhone 11 Pro的1200万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能HDR、4K视频拍摄（最高可达 60 fps）和慢动作视频拍摄（1080p，120fps）；1200万像素三摄系统（超广角、广角、长焦），支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄（最高可达 60 fps）。

iPhone 11 Pro A13仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片，其面容 ID支持安全验证和Apple Pay，视频播放最长可达 18 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

价格方面，iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。

京东iPhone 11 Pro(A2217),双卡双待8699元起直达链接

• iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max搭载搭载6.5英寸超视网膜XDR显示屏，配置与iPhone 11 Pro相当。

iPhone 11 Pro Max视频播放最长可达20小时，流媒体视频播放最长可达12小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

价格方面，iPhone 11 Pro Max提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为9599元、10899元、12699元。

京东iPhone 11 Pro Max(A2220),双卡双待9599元起直达链接

• iPhone 11/Pro/Max 20点京东首销：点此前往京东预售主会场

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关键词：苹果iPhone

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