微软承认Windows 10补丁KB4515384损坏了音频，玩游戏不爽

IT之家9月14日消息 在安装Windows 10补丁KB4515384(Build 18362.356)后，部分用户一直在报告称，此更新会损坏音频并降低玩游戏时的质量。

微软最终确认，它已经知晓最新的累积更新可能会导致游戏中的音频静音或产生与预期不同的问题。在其支持文档的更新中，微软声称Windows 10版本1903包含一个“兼容性更改”，影响了游戏中的音频质量。

根据微软的说法，其中一个Windows 10更新最近实现了音频合作伙伴要求的更改，可以在某些游戏中启用查询支持和多声道音频功能。

在收到客户的反馈后，微软恢复了这一变化，游戏中的音频听起来与以往不同，设备可能缺少频道。因此，在安装2019年9月累积更新后，你会注意到异常的音频行为。

幸运的是，你不必卸载KB4515384来缓解此问题。如果你在应用更新后遇到音频问题，请按照下列步骤操作：

在游戏中，打开设置并禁用多声道音频。

如果你玩的受影响游戏中没有多声道音频选项，你还可以从控制面板解决此问题：

在“控制面板”中，查找第三方音频设备控制面板并禁用多声道音频或虚拟环绕声。

根据测试，你还可以通过将音频质量更改为16bit来解决此故障：

从Windows搜索或任务栏打开声音设置。

在声音设置上，选择相关设置部分下的声音控制面板。

右键单击音频设备，然后打开“属性”。

切换到“高级”选项卡，将音频质量更改为16bit（DVD质量）。

单击“确定”，将应用更改。

目前还没有其他细节，但微软计划通过Windows 10的下一个累积更新修复音频错误，这些更新应该在本月晚些时候发布。

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