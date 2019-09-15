不仅人体内发现微塑料，蚯蚓也“深受其害”越来越小

因为吞入土壤中一些塑料微粒，蚯蚓正在变得越来越小。尽管它们努力生长，但是微塑料颗粒阻碍它们正常进食，使它们身体逐渐变小，甚至可能对周围环境中的其他生物产生连锁反应。

塑料污染问题对人类身体健康和自然环境的损害似乎是无穷无尽的，最新一项研究又有新发现，一些生病蚯蚓可能对整个生态系统产生连锁反应，因为它们对于维持土壤和动物种群发挥着至关重要的作用。

蚯蚓吞食塑料产生的损害甚至会延伸至人类，专家称，蚯蚓吞食塑料微粒会患病，将对人类生存环境产生“严重影响”。通常来自手提塑料袋中的化学物质、化妆品中塑料微粒以及衣物中的合成纤维都会刺激这些动物的消化系统，它们可能对动物肠道构成伤害，使它们更难吸收营养物质，无法正常进食，从而阻碍其正常生长，使它们逐渐消瘦下来。

安格里亚鲁斯金大学的研究人员称，动物吞入塑料会堵塞肠道系统，使它们无法进食，即使是体型较小的蚯蚓也是如此。

在实验室中，研究人员将玫瑰色蚯蚓暴露在聚乙烯塑料物质环境，短短30天它们的体重平均减少3.1%；同时，将同类蚯蚓放置在无塑料的普通环境中，它们在同一时间段内体重增加了5.1%。

生物学讲师巴斯·博茨(Bas Boots)博士称，当某些微塑料存在时，蚯蚓的体重整体下降，在没有添加微塑料的情况下，蚯蚓在土壤中体重显著增加，然而它们体重下降的具体原因亟待进一步分析。这可能是蚯蚓对微塑料的反应机制与水栖沙躅(俗称海蚯蚓)相似。

这些影响涉及消化道阻塞和刺激，限制营养物质吸收，阻碍它们生长，科学家称，由于蚯蚓对环境产生广泛影响，这项研究结果令人们感到担忧。

蚯蚓在土壤中钻孔，氧气和水分进入，它将二氧化碳从孔中排出，它们能够改善土壤排水，这对农场土壤吸收营养非常有益。同时，它们还能分解土壤中腐烂物质，促进营养物质释放，被植物充分吸收，或者营养物质被其他生物摄取。

蚯蚓粪便对于土壤中形成细小颗粒结构至关重要，科学家指出，正因为如此，蚯蚓获得了“生态系统工程师”的绰号。

博茨博士的同事康纳·拉塞尔(Connor Russell)说：“蚯蚓有助于维持优质土壤，促使土壤富含营养物质，帮助植物营养吸收，它们可以摄取死亡有机生物的营养成分。”

蚯蚓钻孔能力改善了土壤质量，有助于排水和防止侵蚀，因此任何影响土壤栖息生物(例如：蚯蚓)健康的污染物质，都有可能对土壤生态系统诸多方面(例如：植物生长)产生连锁反应。

微塑料颗粒对人体的直接危害尚不清楚，但是人们担心它们会在人体内积聚产生有毒化学物质，科学家现已证实最小的微塑料可能进入血液。2018年，一项研究发现大约20%的一次性隐形眼镜佩戴者会将一次性隐形眼镜扔入马桶或者水槽，这意味着大量塑料物质最终进入废水处理厂，循环处理后这些含有微塑料颗粒的物质混入污水污泥，最终分散农田里。

在过去十年，软性塑料隐形眼镜的使用迅速增多，人们每天、每周或者每月使用一次性塑料用品的次数日益增多，博茨说：“微塑料对环境造成的污染被认为是对生物多样性和生态系统功能的最新威胁。”

土壤生态系统，尤其是农业用地，被认为是微塑料的主要存储区，但是微塑料对土壤生态系统的影响，例如：地表和地下环境，在很大程度上仍是未知的。

最新研究证实由高密度聚乙烯(HDPE)、聚乳酸(PLA)和合成纤维成分构成的微塑料可以影响草本植物生长和蚯蚓健康状况，并对土壤生态系统产生深远影响，此外，蚯蚓是鸟类的一种主要食物，一旦被塑料污染的蚯蚓吞入鸟类胃中，可能产生连锁反应。

微塑料颗粒可以阻塞蚯蚓的消化系统，降低它们的食欲，同时也会降低它们的生长速度和繁殖能力，一旦蚯蚓消化系统塞满塑料颗粒，它们就会死亡。之前研究表明，微塑料颗粒可以阻碍鱼类生长，并改变它们的行为。