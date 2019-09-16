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摩托罗拉电视正式发布：32-65英寸/搭载安卓9.0，约1400元起

2019-9-16 21:25:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月16日消息 根据mspoweruser的报道，今天摩托罗拉宣布进军智能电视市场，推出了摩托罗拉智能电视新系列，涵盖32-65英寸，约1400元起。

据介绍，摩托罗拉今天在印度推出了智能电视系列。摩托罗拉并不与三星、LG和索尼等高端电视制造商竞争，而是专注于低端市场。摩托罗拉提供的电视尺寸如下:

  • 摩托罗拉32英寸高清LED智能安卓电视(32SAFHDM)

  • 摩托罗拉43英寸全高清LED智能安卓电视(43SAFHDM)

  • 摩托罗拉43英寸超高清(4K) LED智能安卓电视(43SAUHDM)

  • 摩托罗拉50英寸超高清(4K) LED智能安卓电视(50SAUHDM)

  • 摩托罗拉55英寸超高清(4K) LED智能安卓电视(55SAUHDM)

  • 摩托罗拉65英寸超高清(4K) LED智能安卓电视(65SAUHDM)

所有这些摩托罗拉电视都搭载安卓9.0系统，内置谷歌Assistant和Chromecast。其他亮点包括支持杜比视界，支持HDR 10，前置30W扬声器和新的Memc技术提高刷新率。

摩托罗拉电视系列售价13999卢比，约合人民币1400元，顶配版64999卢比，约合人民币6500元。

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关键词：摩托罗拉电视

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