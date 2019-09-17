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苹果iPhone 11/11 Pro首批订单开始发货，离开郑州富士康前往美国

2019-9-17 6:57:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月17日消息 外媒报道，苹果iPhone 11和iPhone 11 Pro现在开始发货。第一批订单计划于9月20日星期五之前到达。

如果你通过Apple网站查看订单状态，你可能会看到iPhone 11或iPhone 11 Pro仍在“准备发货”。但是，如果你前往UPS网站，就可以实时跟踪订单的进度。

为此，用户可以注册UPS My Choice平台或使用“按参考编号跟踪”功能。参考编号可能是Apple订单上列出的编号或你的订单编号，不包括最后两位数字。然而，并非所有iPhone都已转移到UPS，因此请务必在继续检查。

当iPhone越来越靠近目的地时，它才会在Apple官方网站显示“准备发货”，但UPS表示它已于今天早些时候离开中国郑州。

但是，虽然订单显示已经开始运送你的iPhone 11或iPhone 11 Pro，但并不会提前到达你的手中。新iPhone仍计划于9月20日星期五开售。

天风国际分析师郭明錤近期发布了一份新的报告，其认为iPhone 11首周末预购优于预期，iPhone高端机型在美国市场需求依旧强劲，即便面临华为强力竞争但在中国市场iPhone市占可望逐渐改善。并上调iPhone 11系列在2019年出货量至7000–7500万部。

新色需求明显较强。iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，其他颜色平均发货时间均短于10天。

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关键词：iPhone 11iPhone 11 Pro苹果

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