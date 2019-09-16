郭明錤：苹果iPhone 11/Pro订单好于预期，暗夜绿色/绿色/紫色有强烈需求

IT之家9月16日消息 9月15日晚，天风国际分析师郭明錤发布了一份新的报告，其认为iPhone 11首周末预购优于预期，iPhone高端机型在美国市场需求依旧强劲，即便面临华为强力竞争但在中国市场iPhone市占可望逐渐改善。并上调iPhone 11系列在2019年出货量至7000–7500万部。

郭明錤认为，Apple官网占整体iPhone销售约30–40%，相信Apple官网提供的出货时间变化较能反映预购需求。

新色需求明显较强。iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，其他颜色平均发货时间均短于10天。需注意的是，目前暗夜绿色的玻璃背盖有生产问题，故这也会让发货时间更长。

高单价iPhone 11 Pro在美国市场需求强劲；与iPhone 11 Pro相较，iPhone 11在美国市场需求乏善可陈。大部分的iPhone 11 Pro系列机型发货日期均需2–3周，认为有下列3个原因：(1)美国消费者对iPhone忠诚度最高、(2)换机方案推广、与(3) 24个月免息分期付款降低采购障碍。

iPhone 11在中国市场需求较美国强劲。认为有下列3个原因：(1)对iPhone 6/6s/7使用者而言，iPhone 11是一个好的升级选择、(2) iPhone 11价格调降。iPhone 11售价约是中国1–1.3个月平均薪资，已接近价格甜蜜点(vs. iPhone XR约是1.5–1.7个月平均薪资)、与(3) 24个月免息分期付款降低采购障碍。

郭明錤表示，上调iPhone 11系列在2019年出货量至7,000–7,500万部(vs.先前预估的6,500–7,000万部)，并认为iPhone产业链可望在4Q19稳健成长。

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