内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

郭明錤：苹果iPhone 11/Pro订单好于预期，暗夜绿色/绿色/紫色有强烈需求

2019-9-16 7:03:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月16日消息 9月15日晚，天风国际分析师郭明錤发布了一份新的报告，其认为iPhone 11首周末预购优于预期，iPhone高端机型在美国市场需求依旧强劲，即便面临华为强力竞争但在中国市场iPhone市占可望逐渐改善。并上调iPhone 11系列在2019年出货量至7000–7500万部。

郭明錤认为，Apple官网占整体iPhone销售约30–40%，相信Apple官网提供的出货时间变化较能反映预购需求。

新色需求明显较强。iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，其他颜色平均发货时间均短于10天。需注意的是，目前暗夜绿色的玻璃背盖有生产问题，故这也会让发货时间更长。

高单价iPhone 11 Pro在美国市场需求强劲；与iPhone 11 Pro相较，iPhone 11在美国市场需求乏善可陈。大部分的iPhone 11 Pro系列机型发货日期均需2–3周，认为有下列3个原因：(1)美国消费者对iPhone忠诚度最高、(2)换机方案推广、与(3) 24个月免息分期付款降低采购障碍。

iPhone 11在中国市场需求较美国强劲。认为有下列3个原因：(1)对iPhone 6/6s/7使用者而言，iPhone 11是一个好的升级选择、(2) iPhone 11价格调降。iPhone 11售价约是中国1–1.3个月平均薪资，已接近价格甜蜜点(vs. iPhone XR约是1.5–1.7个月平均薪资)、与(3) 24个月免息分期付款降低采购障碍。

郭明錤表示，上调iPhone 11系列在2019年出货量至7,000–7,500万部(vs.先前预估的6,500–7,000万部)，并认为iPhone产业链可望在4Q19稳健成长。

相关阅读：

苹果大规模预售iPhone 11/Pro/Max，绿色和暗夜绿色一度抢断货

全球哪里的苹果iPhone 11/Pro/Max最便宜？中国顶配比日美多花2500元，俄罗斯挪威更贵

京东苹果iPhone 11系列战报：预售量同比增长480%，iPhone 11 Pro暗夜绿色最受欢迎

点击访问：苹果中国官方在线商店

京东Apple iPhone 11 64GB 黑色 双卡双待5499元直达链接京东Apple iPhone 11 Pro 64GB 金色 双卡双待8699元直达链接京东Apple iPhone 11 Pro  Max 64GB 金色 双卡双待9599元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 11iPhone 11 Pro苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有