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越来越多分析师看好iPhone 11系列未来销量，尤其是中国市场

2019-9-17 7:44:40来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月17日消息 昨天晚上，苹果分析师郭明錤表示，在苹果新款iPhone开启预购后的前72小时内iPhone 11的需求要好于预期，特别是在中国市场。而现在已有越来越多的分析师证实其说法并看好其未来销量。

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据路透社报道，目前已有一些分析师和零售商在对供应链的出货量进行调查后发现新iPhone的需求与去年相比有了较大改善。早前京东曾表示今年的iphone 11系列的预订量与去年相比增长了480%。而在色彩方面，由零售商称午夜绿色是iPhone 11 Pro最受欢迎的颜色。而黑色和紫色款iPhone 11最受中国消费者喜爱。与此同时与去年的iPhone XR相比，阿里巴巴旗下的天猫平台的iPhone 11销量增长了335%。

除了经销商外还有越来越多的分析师开始看好iPhone 11未来的市场表现：

野村银行分析师表示，iPhone 11和iPhone 11 Pro的需求“超过了去年的iPhone XS”。他们表示，iPhone 11销量的增加可以抵消其平均销售价格下降所带来的影响。其在一份报告中表示：“我们对iPhone 11的首周销售数据预测十分谨慎，尽管今年的预售的确要好于去年预期。”

Wedbush的分析师丹尼尔艾夫斯通过路透社表示，目前亚洲各地的供应商在经过初步检查后表明iPhone 11系列的需求目前“看起来不错”。不过，艾芙尚未详细介绍各款型号iPhone 11的具体需求量。

而著名苹果分析师郭明錤昨日也将他对2019年新iPhone的预计出货量估值上调至7000-7500万部。他表示，iPhone 11的699美元价格使其成为iPhone 6，iPhone 6s和iPhone 7用户的理想换机选择。

有消息称目前第一批iPhone 11和iPhone 11 Pro现已发货给首批预定客户，新款iPhone 11系列手机预计将于9月20日正式上市。

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关键词：苹果iPhone 11 ProPro Max

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