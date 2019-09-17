苹果iPhone 11 Pro Max真机提前开箱：黑色包装盒，附带18W USB-C充电器

IT之家9月17日消息 直到9月20日，苹果才正式向全球首批客户交付新款iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。今天消息称iPhone 11首批订单已开始发货。

然而据越南媒体报道，就在9月13日，有越南用户就拿到了新的iPhone 11 Pro Max，并在社交网络上分享了许多照片。而胡志明市的另一家商店表示，他们已经拥有一整箱iPhone 11 Pro Max。

这家商店的iPhone 11 Pro Max是金色版本，容量为256 GB，来自美国市场（LL/A）。谈到新iPhone，该设备的所有者Minh Tuan表示感到很幸运。当被问及拥有这款iPhone 11 Pro Max所花费的金额时，Tuan拒绝透露具体数字，但仅表示“价值不在于数字，而在于激情”。

▲对于“专业”包装外观，iPhone 11 Pro和11 Pro Max的盒子是黑色而不是熟悉的白色。

▲iPhone 11 Pro Max是金色版本，容量为256GB，来自美国市场（LL / A）。

▲iPhone 11 Pro Max配备快速充电器（包括18W充电器和USB-C到Lightning线缆），iPhone 11 Pro Max附带的配件与上一代配件略有不同。

▲充电器配有USB-C输出口。

▲iPhone 11 Pro Max配备3相机系统，包括广角、超广角和长焦相机。这组3镜头在左上角的方块中交错排列。

▲iPhone 11 Pro Max的这种设计并不令所有用户满意，特别是与去年的iPhone Xs Max相比。

▲iPhone 11 Pro Max的边缘仍然由不锈钢制成，如iPhone Xs Max，但音量和振动按钮设置得稍低。

▲iPhone 11 Pro Max的前面板屏幕与其前代产品相同，但仍然具有较大的“刘海缺口”。

▲由于这是美国LL / A版本，因此只有1个物理SIM卡。

▲在Galaxy Note10+旁边，你可以看到iPhone 11 Pro Max相机镜头非常大。