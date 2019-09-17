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Redmi红米手机发布机型发展史，你用过哪一代？

2019-9-17 14:58:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月17日消息 今天，Redmi红米手机官方微博发布了一图看懂Redmi红米手机的发展史，2013年7月31日Redmi产品第一代发布至今，已经过去6 年时间。今天下午Redmi红米手机还宣布了一个重要信息，Redmi K20/Pro手机四个月全球销量突破300万台

Redmi红米手机官方列出了比较代表性的红米手机产品，包括：

  • 2013年7月，红米手机1代发布，售价799元，支持双卡双待和3G。

  • 2014年8月，红米Note 4G增强版，4G手机，支持双频WiFi。

  • 2015年11月，红米Note 3发布，采用金属机身，支持指纹解锁。

  • 2016年1月，红米3手机发布，支持红外遥控技术。

  • 2017年12月，红米5/红米5 Plus发布，搭载了18:9的全面屏。

  • 2018年6月，红米6 Pro发布，支持刘海屏手机。

  • 2019年1月，Redmi Note 7发布，配备4800万像素镜头。

  • 2019年5月，红米7A发布，支持整机防泼溅工艺。

  • 2019年5月，Redmi K20系列发布，支持NFC，骁龙855处理器，Hi-Fi音质等。

  • 2019年8月，Redmi Note 8系列发布，支持6400万四摄镜头，支持NFC，支持液冷散热。

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关键词：Rerdmi小米手机

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