黑莓与日本电装联合推出汽车HMI平台，斯巴鲁已搭载

9月17日，日本电装与BlackBerry宣布，首款采用BlackBerry QNX技术的集成式HMI（人机界面）数字驾驶舱系统已在日本汽车制造商斯巴鲁的首批车型上得以应用。

据悉，搭载日本电装Harmony CoreTM技术的2020斯巴鲁全新Legacy和Outback（美国车型）将于2019年秋季率先在美国上市。斯巴鲁成为全球首个搭载DENSO Harmony Core平台的汽车品牌。

此款集成式HMI（人机界面）数字驾驶舱系统解决方案由BlackBerry与日本电装联合斯巴鲁共同研发。BlackBerry QNX虚拟机技术支持具有不同特性的多个操作系统彼此独立，并通过一台微型计算机实现集成控制。借助BlackBerry QNX虚拟机技术可以实现对多个车载HMI系统的集成控制。

斯巴鲁副总裁兼第一工程事业部总经理Tatsuya Okuno表示，在全新的2020斯巴鲁Legacy和Outback（美国车型）上推出集成HMI驾驶舱系统，这在世界范围内都是一次全新的汽车数字体验，它将仪表组、汽车音响主机、信息娱乐系统、娱乐显示设备与斯巴鲁安全性无缝结合。期待与BlackBerry和日本电装合作，在未来更多车型中部署Harmony Core HMI技术。

根据咨询公司Data Bridge Market Research研究预测，到2026年，全球汽车数字驾驶舱市场规模预计将达到411.5亿美元，其中ADAS（Advanced Driver Assistance System，高级驾驶辅助系统）市场的增长以及对电动汽车需求的增长是全球数字驾驶舱市场增长的主要推动因素。