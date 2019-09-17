丰田召回超45万辆：安全气囊可能破损或无法展开

IT之家9月17日消息 据国家市场监督管理总局官网9月17日发布的三批丰田品牌汽车的召回公告，日前，天津一汽丰田汽车有限公司召回438853辆安全气囊可能发生异常破损的汽车；丰田汽车（中国）投资有限公司召回357辆安全气囊可能发生异常破损的汽车以及14807辆空气囊可能无法正常展开的汽车。

前述召回公告称，天津一汽丰田汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回2003年4月16日至2008年1月30日期间生产的125825辆威驰汽车、2004年1月7日至2008年12月25日期间生产的313028辆花冠EX汽车，共计438853辆。

公告称，召回范围内车辆副驾驶席安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器，在安全气囊展开时，气囊的气体发生器可能发生异常破损，导致碎片飞出，伤及车内人员，存在安全隐患。

同日，国家市场监督管理总局官网还发布了丰田汽车（中国）投资有限公司的召回公告。丰田汽车（中国）投资有限公司决定自2019年10月11日起，召回2005年5月23日至2010年1月19日期间生产的部分进口雷克萨斯SC430汽车，共计357辆。召回范围内车辆副驾驶席安全气囊同样装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。

天津一汽丰田汽车有限公司和丰田汽车（中国）投资有限公司将为召回上述范围内的车辆免费更换其他供应商生产的副驾驶席安全气囊气体发生器，以消除安全隐患。

丰田汽车（中国）投资有限公司还将召回2006年6月6日至2012年9月12日期间生产的部分进口雷克萨斯IS、IS-C汽车，共计14807辆。此次召回范围内部分车辆副驾驶席空气囊气体发生器（膨胀装置），因充填点爆火药的设备在异常停止过程中供应商生产作业员处理不当，可能存在未正确充填点爆火药的情况，导致空气囊在工作时可能无法正常展开，存在安全隐患。丰田汽车（中国）投资有限公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的副驾驶席空气囊。