苹果iPhone 11评测体验：发布会上的配角，现实中的正旗舰

就像AirPods在前年的口碑反转一样，iPhone XR是苹果产品在去年一次“真香”代表。这其中当然有价格因素，去年6500元的上市价，以及这款手机的营销定位，让很多国内用户一开始对iPhone XR是望而却步的态度。

但在经过几轮降价后，人们开玩笑说XR的边框看上去变窄了，信号也变好了……

所以今年苹果公司对iPhone 11进行了如下调整，希望通过这些挽回用户的心：

1）定位变化，回归数字，后面两款高端产品加上“Pro”后缀；如此一来去年的入门款今年扶正成了旗舰；

2）定价变化，上市价格5499元起（64GB），比去年降了1000元，直接到了去年XR中期降价后的水准；

3）功能变化，单镜头升级两镜头，相比Pro系列其实只差了个长焦，A13+4GB向Pro系列看齐。

这部iPhone 11手机外观，其实跟去年大体是一样的，同样是双面玻璃加铝合金中框的三明治设计，屏幕也依旧是6.1英寸Liquid视网膜屏幕，分辨率1792x828像素，像素密度326ppi，625尼特最大亮度等等。三围尺寸，重量均未变化。

多彩的iPhone 11成了这次发布会的邀请函主题，可见其重要程度

改变在背面，跟大哥iPhone 11 Pro系列一样，它也是浴霸镜头框，但后背玻璃处理方式跟Pro系列是反过来的：玻璃整体是抛光处理，“浴霸”部分是磨砂处理。

浴霸部分是磨砂，后背主体部分是抛光

这似乎让它少了一点Pro系列含蓄的高级感，配上六种轻快的颜色，明确给人一种年轻人手机的感觉，尤其两者对比，Pro系列显得成熟许多。

对比Pro系列，iPhone 11显得更年轻

自5c开始，每次iPhone颜色一多就有人纠结选哪个。这次据电商战报新出的紫色和绿色是最先售空的。

这次的绿色和紫色都不是纯色，而是做了些处理

实际上这次的iPhone 11比去年的XR的颜色低调了一点，都不是非常鲜明的红绿紫色，所以没有特别明确的性别区分。我个人认为除了过于保守的黑色，其他五个颜色都很漂亮。

对比XR，iPhone 11最明显的提升就是在拍照方面，苹果给它安装了一颗1200万像素超广角（ƒ/2.4光圈）镜头，还有一颗广角1200万像素广角（ƒ/1.8光圈）镜头。

iPhone 11是广角+超广角双镜头的

在iPhone 11 Pro那篇文章里我们谈到过，这代iPhone拍照提升的主要驱动力是A13芯片。iPhone 11是A13+4GB RAM（去年XR是3GB），这意味着今年iPhone 11系列三款机器的核心配置完全一致，因此跑分成绩也基本一样。

但因为A13能效提升，iPhone 11的续航时间比去年长了1个小时。这是芯片对能耗的压缩。

iPhone 11跑分成绩跟iPhone 11 Pro几乎一致

所以iPhone 11的性能完全不弱，在A13加持下，除了拍照没有长焦，无法像Pro系列那样拍到更远以外，大部分核心功能都是一致的。包括夜拍功能，升级版的智能HDR，超取景框拍摄等也均存在。

iPhone 11拍摄的晚间街头

拍摄一样的夜景iPhone 11和11 Pro Max难分你我

不过超广角镜头的存在，意味着它能像Pro系列那样拍出比较宏大的风景。官网标注的两倍变焦为“缩小”，实际也正是从超广角镜头的13毫米到广角镜头的26毫米。

在上代机器上，iPhone XR虽有人像光效模式，但它只能在拍摄真正的人像/而非其他物体时候才能启动，到了iPhone 11这代，能对着非人物启用人像光效了，并且跟Pro系列一样，支持六种效果自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光。视频拍摄水准也到了4K 60fps。

iPhone 11的拍照界面，没有长焦，所以没有2X按钮，其他部分跟Pro系列一样

同时它的前置镜头也升级到了1200万像素，iPhone 11 Pro系列的慢动作视频等等水准均一致。

所以总结一下就是除了比Pro系列少颗长焦头，iPhone 11这次的拍照水准几乎完整复制了自家超旗舰的水准，无论是功能，还是画质。

iPhone 11样张

iPhone 11样张

iPhone 11样张

总结

发布会上的压轴产品的iPhone Pro系列，乔布斯剧院的体验区中“暗夜绿”机器前也是最挤的地方。但在现实中，苹果的销售渠道和卖场里，iPhone 11或许才是真正的主角。

如果说去年苹果还试图让XR给自家正牌旗舰让了让路；今年的iPhone 11，几乎没留障碍。不止是名字改变成了正旗舰，连配置都没差。

这样一来，iPhone 11对iPhone 11 Pro系列，是Apple Watch中运动款与不锈钢版本的区别。相差的只是外观，A13的硬件优势和iOS的系统优势都没丢。重回5000元价位段的iPhone 11将是多数人最先考虑的产品。

iPhone 11和iPhone 11 Pro Max

这是苹果对iPhone 11的期待，也是他们初期错失5000元档位后的一次醒悟，以及夺回失地的决心。