苹果Arcade游戏服务上手体验：首批100多款游戏，4.99美元值得买

9月17日上午消息，本周苹果公司的游戏订阅服务Apple Arcade正式发布之前，他们已经允许一些youtube大V和媒体编辑使用这项服务，目前这些人已经发出了使用体验。让我们一起来看看，大家都苹果这个新服务评价如何。

首先科普一下，Apple Arcade是苹果在今年三月的春季发布会上推出的“订阅服务全家桶”之一，它让用户能在苹果自家的机顶盒，手机平板等设备上玩游戏，9月19日正式在全球150多个国家和地区上市，每月收费4.99美元，首批上线的有100多款游戏。知名的游戏开发商科乐美、卡普空以及Annapurna在今年9月的发布会上帮助苹果站台宣传。

Apple Arcade是订阅收费模式，每月4.99美元

Engadget的Devindra Hardawar评价，苹果允许测试人员玩的演示游戏都具备独特的游戏风格。“很明显，苹果正试图打造一项服务，展示其硬件设备在具有创新性游戏中的用途。”

她认为这项服务对于任何拥有苹果设备的人来说，都是“无需动脑筋的订阅”，并称4.99美元每月的Apple Arcade是“游戏领域最划算的交易之一”。

Apple Arcade的首批游戏之一

专注苹果产品报道的网站iMore的编辑表示，感觉苹果花了“很多时间”来确保其游戏目录的多样性，并录制了一段视频分享了他的想法。他认为这项服务让Mac或iOS设备商有了一种硬核的、类似PC甚至类似游戏主机的体验。（新浪数码注：苹果更新iPadOS后允许平板连接游戏手柄了，目的很明显啊……）

来自外媒The Verge的编辑则称，苹果Arcade的开发阵容“令人惊讶的深刻”，实际上负责给Arcade打造游戏的厂商和实际体验远比上周秋季发布会上看到演示游戏《Frogger青蛙过街》厉害得多。

“我的同事尝试了一些即将到来的游戏，他的观点是：所有的游戏都很好。即使是青蛙过街游戏也比我们最初想象的要复杂得多。它是由Q-Games制作的，而Q-Games之前也曾制作过塔防游戏《PixelJunk Monsters》，这款游戏几乎能代表整个Apple Arcade的风格：一开始感觉平平无奇，直到你仔细玩了一阵，才会发现其实非常有意思。”

4.99每月的价格低于预期

外媒网站Gizmodo的Alex Cranz则说了一些缺点，他认为Apple Arcade“不会太差”，在试用了一些游戏后，“暂时感觉还行”。不过，他并不喜欢iPad上的一些游戏玩法，他认为有几款游戏“看起来非常相似”。相当多的游戏喜欢在触摸设备上模拟游戏手柄。这做法在手机上OK，因为手机尺寸小啊。但是iPad作为一个巨大的手柄真的很不舒服。“我的手实在太小了，没法假装一台10.2英寸的iPad在显示屏两侧都有操纵杆。”

一款在iPad上玩的游戏

科技网站Lifewire的主编兰斯-乌兰诺夫（Lance Ulanoff）指出，Apple Arcade的游戏并不会在应用商店现有的基础上“开辟任何新领域”，但在苹果所有设备上提供游戏的做法是“令人信服的”，不需要应用内购买，每月只需4.99美元的订阅价格。

Apple Arcade是苹果“硬件、软件及服务”三位一体中的一部分，另外一个重要部分还有Apple TV+在线流媒体视频，后者的空间更大，苹果为了制作独有资源，甚至联合好莱坞知名导演演员来自制剧集。

Apple Arcade和Apple TV+因为政策原因都未在国内上线，苹果也没谈过相关话题。