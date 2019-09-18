小米官方：MIUI 11动画是非线性动画，将放慢动画时间

IT之家9月18日消息 刚刚，MIUI体验总负责人@MIUI小凡 发文介绍了MIUI 11的动画问题。

对于大家一致关心的“MIUI 11是不是非线性动画”这个问题，MIUI小凡给出明确答案：必须的。MIUI小凡表示，其实自2014年MIUI 6开始，我们就是非线性动画了。MIUI也许是整个安卓中最先花精力雕琢动画的系统。

MIUI小凡认为，其实在当下，是否非线性早不是动画好坏的强判断标准，而更看重用户的综合感知。他举例称，为什么有一些用户觉得MIUI 打开App动画“线性”？

MIUI小凡指出，在2年前MIUI 9【快如闪电】开始，我们为了追求App打开的速度，极度压缩了动画时间。这样即便是非线性动画，因为时间太短，感受起来有很强的“线性感”。所以从MIUI 10开始我们觉得，去追逐绝对的App打开速度的意义越来越小。因此MIUI 11中，我们把极度压缩的动画时间重新舒展开来，让它更慢一点，优雅一点，但用户感知反而会更好。

之前爆料消息显示，MIUI 11的主打主题为“声色全新，效率革新”，在设计方面去繁就简，去除了冗余的视觉符号，更强调信息和内容。另外大幅革新了MIUI 11的动态音效，更多的声音与振动。曝光的MIUI 11的功能包括个性签名、投屏、字体大小与粗细设置，文件管理支持，息屏动态万花筒，智能出行，通知光效，全新的小米互传等。