讯飞智能录音笔SR301青春版体验：学生党福音，上课笔记大杀器

本月10日，科大讯飞正式推出了讯飞智能录音笔SR301青春版，这款智能录音笔面向学生全新推出，相比于SR701旗舰版或SR501标准版，SR301外观更加时尚，价格也更为亲民。

现阶段青年群体在上课的时候往往有记笔记的需要，也有一些热爱学习的学生使用录音笔记录老师讲课的全过程，但是往往这样的记录是没有重点的。而且转写的过程需要花费两三倍的录制时间。这就让学习的过程变得异常痛苦。

讯飞智能录音笔SR301青春版就很好的解决了学生党在记录文字过程中的这一痛苦的过程，将录音笔与AI结合，讯飞智能录音笔SR301青春版能在录音过程中实时转成文字，同时还有中英文边录边译等功能。

现在IT之家也拿到了讯飞智能录音笔SR301青春版，通过简单的上手体验后，我们真真切切感受到科大讯飞在AI语音识别和人工智能领域的强大。

外观：时尚便捷，小巧易用

讯飞智能录音笔SR301青春版整体非常简约，在高端产品SR701和标准产品SR501的基础上，讯飞智能录音笔SR301青春版也更加的时尚，官方给出了星空灰和玫瑰金两种颜色供学生群体选择。

讯飞智能录音笔SR301青春版正面有一块3英寸的屏幕，屏幕周围环绕着五个麦克风组成的麦克风阵列。正面下方则是科大讯飞的Logo。

在屏幕正面上方还有光线传感器以及提示灯，方便用户确认设备是否处于录音状态。

讯飞智能录音笔SR301青春版整机极具时尚感，顶部为1颗定向麦克风，机身4颗矩阵麦克风，周围环绕着金属网罩极具科技感，背面则是科大讯飞标志性Logo。

讯飞智能录音笔SR301青春版右侧包括关机/锁屏键、录音/语音键，其中录音/语音键短按可以实现快速录音，而长按可以实现语音搜索。

左侧则是音量+/-按钮和SIM卡槽，SIM卡槽的存在方便用户在无WiFi环境下使用SIM卡网络实现实时转写。

讯飞智能录音笔SR301青春版的多个麦克风组成的麦克风矩阵配合科大讯飞的AI技术能对声音进行智能降噪过滤以及远场听感提升进行专门的优化，拾音距离可达10米。讯飞智能录音笔SR301青春版采用USB-C接口，底部有扬声器和3.5毫米耳机接口。将讯飞智能录音笔SR301青春版与电脑连接后，可以导出一份文本和一份录音，方便快速编辑。

系统：简约便捷，方便操作

讯飞智能录音笔SR301青春版采用了一颗Cortex-A53四核处理器，存储空间为8GB EMMC。内存则是采用了1GB的DDR3内存，支持WiFi、4G和蓝牙连接。讯飞智能录音笔SR301青春版配备了一块1950mAh电池，足够日常录音使用。

在使用前，讯飞智能录音笔SR301青春版首先要连接网络，用户可以根据实际情况使用WiFi连接或者SIM卡连接网络。网络连接后，用户会获得1年5GB的云存储空间，方便通过云空间快速管理音频和文字素材。

在登陆完成后，就可以开始使用讯飞智能录音笔SR301青春版进行录制。讯飞智能录音笔SR301青春版支持标准录音、采访、会议、演讲、备忘、省电以及边录边译几个主要的模式。

需要指出的一点，在音乐模式下，讯飞智能录音笔SR301青春版只记录音频数据，并不会实时转写。不同场景所使用的麦克风也有所不同。

其中标准模式、采访模式、演讲模式以及备忘模式会使用麦克风阵列和定向麦克拾声，会议模式仅使用麦克风阵列拾声，音乐模式和省电模式仅使用定向麦克拾声。

另外，不同模式下，保存的文件格式也不相同。音乐模式下保存文件为48KHz/16bit，省电模式保存文件为16KHz/16bit，其他模式均为32KHz/16bit。

讯飞录音笔SR301青春版也支持文件语音查找，极大的方便了检索功能，并且在你录音的时候可以给录音文件标注重点自定义标签，根据你的标签快速检索文件，迅速出稿，对于文字工作者来说大大简化了流程。

实际体验：转写、识别样样行，准确率超90%

测试中文文章：哈勃常数又出新值让宇宙年轻二十多亿岁（科技日报）

宇宙“芳龄”几何？这个亘古难题一直困扰着科学家们。德国科学家在最新一期《科学》杂志撰文称，他们利用引力透镜效应计算出了新的哈勃常数，得到的宇宙年龄为114亿岁，比目前主流观点认为的137亿岁年轻20多亿岁。 科学家利用恒星的运动来测量宇宙膨胀的速度（宇宙膨胀率），以此来估算宇宙的年龄。宇宙膨胀率也被称为哈勃常数，是宇宙学中最重要的数字之一。哈勃常数越大，宇宙膨胀得越快，意味着它更快达到现在的大小，因此越年轻…………

通过实时转写我们看到，讯飞智能录音笔SR301青春版，中文识别率还是非常高的，整个文章只有些许的转写错误，主要是在数字、英文名称方面，这些用户可以根据实际情况重听进行修正。

测试英文文章：某高中英语听力

Hello, everyone. My name is John. I’m the teaching assistant for this lab session. Let me explain a little about it. As you may know already, it’s a required meeting once a week. I expect you to do all the experiments and keep the results in your lab notebook…………

从英文转写来看，讯飞智能录音笔SR301青春版在英文转写的过程中识别率没有中文识别率高，当然，这也可能与编辑口音有关。部分易混淆单次识别准确度还是欠缺的。但整体的录制转写效果还是很理想的。

总结：学生党必备学习利器

总的来讲，相比于更加高端的产品或是旗舰产品，讯飞录音笔SR301青春版基本保留了核心功能，语音转写、录音过程非常迅速高效，对于学生党和刚入职场的小白来讲，绝对是工作学习的一大利器。

讯飞智能录音笔SR301青春版相比传统的录音笔来说，它不仅是一个简单的录音工具，更是一个能提高效率的黑科技神器。当然，作为入门产品，讯飞智能录音笔SR301青春版在识别过程中还是有一定的局限性，毕竟日常使用中并不是所有人都有一口标准流利的普通话。中英文互译方面仅适合识别转写，很难做到翻译的信达雅。

不过，999元的价格，对于年轻人来讲确实是个实用便捷的好产品。无论是用来记录生活还是满足专业需要都能大大提高效率。如果还在纠结“录音笔什么牌子好”的问题，直接拿下讯飞智能录音笔SR301青春版就好啦。