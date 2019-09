讯飞智能录音笔SR301青春版体验：学生党福音，上课笔记大杀器

本月10日,科大讯飞正式推出了讯飞智能录音笔SR301青春版,这款智能录音笔面向学生全新推出,相比于SR701旗舰版或SR501标准版,SR301外观更加时尚,价格也更为亲民。

现阶段青年群体在上课的时候往往有记笔记的需要,也有一些热爱学习的学生使用录音笔记录老师讲课的全过程,但是往往这样的记录是没有重点的。而且转写的过程需要花费两三倍的录制时间。这就让学习的过程变得异常痛苦。

讯飞智能录音笔SR301青春版就很好的解决了学生党在记录文字过程中的这一痛苦的过程,将录音笔与AI结合,讯飞智能录音笔SR301青春版能在录音过程中实时转成文字,同时还有中英文边录边译等功能。

现在IT之家也拿到了讯飞智能录音笔SR301青春版,通过简单的上手体验后,我们真真切切感受到科大讯飞在AI语音识别和人工智能领域的强大。

外观:时尚便捷,小巧易用

讯飞智能录音笔SR301青春版整体非常简约,在高端产品SR701和标准产品SR501的基础上,讯飞智能录音笔SR301青春版也更加的时尚,官方给出了星空灰和玫瑰金两种颜色供学生群体选择。

讯飞智能录音笔SR301青春版正面有一块3英寸的屏幕,屏幕周围环绕着五个麦克风组成的麦克风阵列。正面下方则是科大讯飞的Logo。

在屏幕正面上方还有光线传感器以及提示灯,方便用户确认设备是否处于录音状态。

讯飞智能录音笔SR301青春版整机极具时尚感,顶部为1颗定向麦克风,机身4颗矩阵麦克风,周围环绕着金属网罩极具科技感,背面则是科大讯飞标志性Logo。

讯飞智能录音笔SR301青春版右侧包括关机/锁屏键、录音/语音键,其中录音/语音键短按可以实现快速录音,而长按可以实现语音搜索。

左侧则是音量+/-按钮和SIM卡槽,SIM卡槽的存在方便用户在无WiFi环境下使用SIM卡网络实现实时转写。

讯飞智能录音笔SR301青春版的多个麦克风组成的麦克风矩阵配合科大讯飞的AI技术能对声音进行智能降噪过滤以及远场听感提升进行专门的优化,拾音距离可达10米。讯飞智能录音笔SR301青春版采用USB-C接口,底部有扬声器和3.5毫米耳机接口。将讯飞智能录音笔SR301青春版与电脑连接后,可以导出一份文本和一份录音,方便快速编辑。

系统:简约便捷,方便操作

讯飞智能录音笔SR301青春版采用了一颗Cortex-A53四核处理器,存储空间为8GB EMMC。内存则是采用了1GB的DDR3内存,支持WiFi、4G和蓝牙连接。讯飞智能录音笔SR301青春版配备了一块1950mAh电池,足够日常录音使用。

在使用前,讯飞智能录音笔SR301青春版首先要连接网络,用户可以根据实际情况使用WiFi连接或者SIM卡连接网络。网络连接后,用户会获得1年5GB的云存储空间,方便通过云空间快速管理音频和文字素材。

在登陆完成后,就可以开始使用讯飞智能录音笔SR301青春版进行录制。讯飞智能录音笔SR301青春版支持标准录音、采访、会议、演讲、备忘、省电以及边录边译几个主要的模式。

需要指出的一点,在音乐模式下,讯飞智能录音笔SR301青春版只记录音频数据,并不会实时转写。不同场景所使用的麦克风也有所不同。

其中标准模式、采访模式、演讲模式以及备忘模式会使用麦克风阵列和定向麦克拾声,会议模式仅使用麦克风阵列拾声,音乐模式和省电模式仅使用定向麦克拾声。

另外,不同模式下,保存的文件格式也不相同。音乐模式下保存文件为48KHz/16bit,省电模式保存文件为16KHz/16bit,其他模式均为32KHz/16bit。

讯飞录音笔SR301青春版也支持文件语音查找,极大的方便了检索功能,并且在你录音的时候可以给录音文件标注重点自定义标签,根据你的标签快速检索文件,迅速出稿,对于文字工作者来说大大简化了流程。

实际体验:转写、识别样样行,准确率超90%

测试中文文章:哈勃常数又出新值让宇宙年轻二十多亿岁(科技日报)

通过实时转写我们看到,讯飞智能录音笔SR301青春版,中文识别率还是非常高的,整个文章只有些许的转写错误,主要是在数字、英文名称方面,这些用户可以根据实际情况重听进行修正。

测试英文文章:某高中英语听力

Hello, everyone. My name is John. I’m the teaching assistant for this lab session. Let me explain a little about it. As you may know already, it’s a required meeting once a week. I expect you to do all the experiments and keep the results in your lab notebook…………