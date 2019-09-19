5G手机争夺战：苹果iPhone 11系列缺席，华为vivo激进OPPO谨慎，产业链仍待成熟

iPhone 11系列日前刚刚发布，除了后置三摄的浴霸设计争议，被国内用户吐槽最大的要数不支持5G。这在众多国产手机厂商争抢发布5G手机的姿态形成鲜明对比。

苹果CEO库克在谈到5G时表示，5G技术目前有些超前，不管是基础架构还是芯片都还没有足够成熟，还不足以推出一个高质量的产品。

这固然与苹果目前还没有研发出自家的5G基带芯片有关，而库克所言也是实情。虽然华为、vivo等已经先后在国内推出5G手机，但5G芯片还远远未到成熟的地步，一是集成5G基带的问题，二则是NSA/SA的问题。更重要的是，今年6月刚刚发布5G商用牌照，国内运营商在基站建设上仍旧处于早期阶段，5G套餐也并未放号。

中国信通院公布的数据显示，2019年8月国内5G手机出货21.9万部，2019年1-8月国内5G手机出货29.1万部，甚至远不及2G手机的出货量，5G手机的普及之路刚刚开始。

厂商态度不一：有激进有谨慎

如果说苹果在5G战略上较为保守，那么国产厂商们可谓十分激进。

典型的代表要数华为，由于在网络、芯片、终端各个方面的能力支撑，华为也是最早推出5G手机的厂商之一。

华为Mate 20 X 5G手机

早在今年2月的MWC上，华为就推出了其折叠屏5G手机Mate X，原计划于今年年中开卖。不过由于折叠屏产品的成熟度问题，该产品的开售一再延期；Mate X之后，华为在今年7月推出了Mate 20 X 5G版，并在8月正式开卖；而这个月，华为的第二款5G手机Mate 30系列也即将发布。

华为消费者业务CEO余承东曾表示，今年华为的中高端手机会全面支持5G。他还预测，明年整个产业会全面转向5G，2000-3000元的产品也会支持。而荣耀手机总裁赵明则向新浪科技预测，明年中国5G手机市场出货量将破亿。

vivo也是国产厂商中对5G十分激进的。

vivo iQOO Pro 5G手机

今年8月，vivo推出了其首款5G手机iQOO Pro。超出外界预期的是，5G版本售价3798元起，远远低于此前外界对5G手机的6000元以上的预期，甚至降低至4G旗舰手机的价格水平；而日前，vivo也推出了其第二款5G手机NEX 3，5G版本起售价为5698元。

vivo通信研究院总经理秦飞也曾向新浪科技预测，今年中国5G手机的出货量在百万量级，明年可能达到数千万甚至上亿部。虽然今年5G手机的出货量并不大，但是提前抢占品牌和用户心智，可为明年5G手机爆发打下基础。

不过也有厂商对5G手机持一定的谨慎态度。

苹果没有上马5G，有着5G基带芯片进度的客观原因。而OPPO早前就表示，将于今年第三季度在国内发布5G手机。但让业内意外的是，日前推出的OPPO Reno 2并没有支持5G；据悉，OPPO将在10月发布的Reno Ace也将是一款4G手机。

OPPO Reno 2

实际上，OPPO今年的5G战略有所调整。OPPO副总裁、全球销售总裁吴强解释称，Reno 2不支持5G不是能力问题，而是时间点的选择问题，目前国内的5G生态仍旧需要构建。他还预测，从4G转向5G不会一刀切，从长期来看，4G手机与5G手机并存仍将持续一段时期。

值得注意的是，华为发布的麒麟990系列芯片包含了一颗4G版本；vivo的iQOO Pro和NEX 3也提供了4G版本可供选择。两家厂商虽然相对激进，但并没有在今年完全转向5G。

OPPO副总裁、全球营销总裁沈义人则认为，OPPO的策略调整主要是基于消费者体验。“如果消费者拿到5G手机但没有对应的5G网络，第一印象肯定是信号不好，影响体验。”

网络、芯片等产业链仍未完全成熟

虽然国内已经有多部5G手机问世，但5G产业链仍不能说已经完全成熟，需要运营商、通信设备商、芯片商、手机厂商等上下游的共同推进。

今年6月，工信部正式向三大运营商发放了5G商用牌照，开始了国内5G商用的进程。运营商们也纷纷公布了各自的5G网络建设计划。

中国移动年内计划建设超过5万个5G基站，实现超过50个城市5G商用服务；中国联通今年计划在40‐50个城市建设超4万个5G基站；中国电信则计划初期在约50个城市开展SA/NSA混合组网，在重点城市的城区实现规模连片覆盖。

40-50个城市，10万量级的5G基站，这意味今年内中国5G网络的覆盖仍旧处于早期水平。作为对比的是，截至今年5月，全国建成4G基站已达437万个。

运营商在5G建设上也面临着一定的困难。一方面是5G的商业模式还未特别清晰，三大运营商的5G套餐也还未正式问世；另一方面，5G建设需要巨大的资金投入，而三大运营商今年上半年无一例外都出现了营收下滑，资本支出压力很大。

华为轮值董事长胡厚崑18日就在华为全联接大会上表示，5G的部署虽然在加快，但需要等到明年才能更加清晰，届时中国第一批的5G网络部署基本告一段落。

从芯片商方面来看，虽然目前已有华为、高通、联发科、紫光展锐、三星五家企业具备供应5G基带的能力，但能够商用的产品仍旧有限。联发科和紫光展锐的5G芯片仍未量产商用，华为的麒麟芯片则不对外销售，大多数手机厂商需要依靠高通5G芯片。

不过目前高通的5G解决方案也并未完全走向成熟。一方面是需要外挂X50基带来实现5G，存在耗电、发热等问题；另一方面是X50基带只支持NSA，不支持SA。

据悉，高通的下一代骁龙865处理器将实现集成X55基带，并支持NSA/SA双模，但明年才能商用量产。高通日前也刚刚宣布，骁龙7系5G移动平台将是集成5G功能的SoC系统级芯片，OPPO、realme、Redmi、vivo等企业搭载该5G SoC的相关产品将在今年第四季度开始陆续商用上市。

等待杀手级应用

对于手机厂商来说，目前关于5G的应用场景还有一些争议。甚至观点认为目前并没有出现一个杀手级的应用能够驱动用户用5G手机替换掉手中的4G手机。“现在5G最大的应用可能就是测网速软件了。”有业内人士调侃道。

OPPO副总裁、研究院院长刘畅认为，“这是一个先有鸡还是先有蛋的过程”，回顾过去几代通信技术，都是先有技术的准备，然后才有了各大超级应用的诞生；vivo通信研究院总经理秦飞则将其形容为：先有“机”，后有蛋。只有大家都用上了5G手机，才能谈后续产业发展。

目前来看，5G在视频上的应用可能是目前最能可见的5G手机使用场景。

OPPO副总裁、全球营销总裁沈义人认为，未来视频一定是消费者最能直接感受到的5G场景，而从视频的观看、制作、分享都会成为5G应用的第一个关键的门槛。

在OPPO Reno 2上，虽然并未上马5G，但OPPO升级了拍照和视频硬件，甚至推出了自研的视频拍摄剪辑工具Soloop即录；更早之前，OPPO还推出了短视频内容聚合平台优喱视频。至此硬件出身的OPPO已经覆盖视频内容拍摄、剪辑、分发的全环节。

实际上，小米也早已在短视频领域开展布局。

今年3月，新浪科技曾独家报道了小米收购九维宽频获得网络视听许可证的消息。而有了资质的同时，小米推出了短视频内容分发App朕惊视频，其同时还拥有小米视频App和小米直播App。

有意思的是，抖音的母公司字节跳动此前收购了锤子科技的部分专利，并将试水硬件。也有报道称，字节跳动在做的是一款儿童手机，主要是针对教育领域的尝试，而不是进军手机硬件。不过目前字节跳动在硬件上的具体布局究竟如何，仍不为外界所知。

这样的业务交叉也正在家电行业发生。为了为5G时代的IoT爆发做准备，华为荣耀、小米Redmi等手机厂商纷纷涉足电视、甚至更多的家电品类，与家电企业展开正面竞争。

可以预见，在5G时代，手机厂商们在探索应用场景的同时，业务边界也会越来越广，并与一些互联网企业甚至是家电企业存在交叉。而毫无疑问，在5G竞争中赢得胜利的玩家，也将在手机、IoT、互联网服务等方面迎来全面爆发的新机遇。