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华为Mate30 Pro和P30 Pro同时掉水里先救哪个？余承东：都不救，有IP68级防水

2019-9-19 10:11:57来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月19日消息 昨日晚些时候，华为消费者业务CEO、华为常务董事@余承东 发布了他的第二支Vlog视频。视频中，余承东回答了网友的几个问题，其中包括华为Mate30 Pro和P30 Pro掉水里先救哪个，余承东给出的答案是都不救，因为两者均有IP68级防水。此外余承东还表示，华为Mate30系列是“World 佛斯特（世界第一）。”

目前，华为Mate 30 Pro基本上外观配置全部曝光，就等价格公布了。现阶段已爆料的华为Mate 30 Pro配置如下：

华为Mate 30 Pro搭载了88°超曲面OLED屏幕，机身有星河银、翡冷绿、罗兰紫、亮黑四种配色，支持IP68防水。

配置方面，Mate 30 Pro搭载麒麟990旗舰芯片，7nm工艺，达芬奇架构，16核GPU。

相机方面，Mate 30 Pro搭载双主摄象头，动静结合，配以800W万长焦摄像头和3D深感摄像头，前置3200万自拍摄像头同样搭载3D深感摄像头。

快充方面，Mate 30 Pro支持40W有线快充，27W无线快充，支持无线反向充电。

系统方面，Mate 30 Pro搭载EMUI 10，支持侧屏触控，AI隔空操作。

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关键词：华为Mate 30 Pro余承东

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