微信：对仿冒欺诈类公众号不手软，已打击处理4.5万个

IT之家9月19日消息 今天微信官方回应仿冒微信公众号问题，表示2019年已经对4.5万个仿冒欺诈类公众号进行打击处理。

微信表示，坚决打击此类违规行为，并持续深入清理。此前，官方账号也发文揭露过仿冒诗词书画大赛、家电售后维修、高收益理财、快递理赔、仿冒银行、高考服务机构等违规帐号的恶劣做法，并对这些行为进行处理。

2019年至今，微信已经对4.5万个仿冒欺诈类公众号进行打击处理。其中主要包括发布虚假活动、展览类公众号4318个，内容存虚假欺诈类公众号16535个，仿冒官方客服、官方电话等诈骗类公众号7676个，发布诈骗活动类公众号1768个，兼职诈骗类公众号410个，高收益理财欺诈类公众号11517个，仿冒官方快递理赔类公众号263个，仿冒官方家电维修类公众号2790个，仿冒初高招办类公众号100余个。

另外，除了加强对相关公众号的注册资质要求外，微信也会主动出击，搜寻每一条漏网之鱼。

以5月份为例，仿冒官方帐号的“福建车辆年检”、“平安新一贷业务办理”、“平台办理中心”等公众帐号，出现后不久就迅速被平台主动发现，进行永久封禁处理。

今年8月，杭州互联网法院就腾讯诉杭州两家网络科技有限公司的案件进行了在线宣判。