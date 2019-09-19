通信技术变革看广东，中国移动发力5G应用

在地理座标上，中国移动通信产业发展的起始点在哪儿？

2G、3G、4G、5G，在每一轮技术变革的潮涌中，一步步走向通信业巨头位置的中国移动，都有过哪些探索和开拓？

这两个问题，都可以在广东这个省份找到相关的答案。

走在前面、先行先试，这是广东省作为改革开放前沿窗口曾有过的历史担当和表现，在这个过程中，移动通信的建设也一度开新风、创历史。在这里，建立了全国第一个模拟蜂窝移动电话基站，发出了“神州第一波”。在这里，售出了内地第一台移动手机的大哥大，诞生内地第一个移动电话用户。

到今天，在5G商用时代即将铺开的时期，广东移动正式开售5G手机，当年的内地第一位大哥大用户，也成为首批5G友好体验用户之一。此时期，广东移动正试图在5G浪潮到来时，实现又一次的创新引领，成为国内最早开展5G测试的地区之一，进行相应的探索实践。

30多年前，中国移动通信的发展要看广东，30年后的今天，5G时代来临，中国移动通信产业的发展，依然要向广东看一看。

一、中国移动通信的历史是这样起步的

在广东移动公司，我们见到了国内第一座模拟蜂窝移动基站的建设者之一、中国移动广州公司的工程师梁渭雄。

基于地方经济发展需要、第一代模拟移动电话技术和产业的不断成熟等原因，1987年，广州西德胜模拟蜂窝移动电话基站落地建成，梁渭雄是首批5位被派出参加模拟蜂窝移动电话技术培训的技术骨干成员之一。

“西德胜基站是全国第一个基站，在建设中面临着重重困难，例如天馈线施工质量要求高，馈线拉直、弯曲度都有非常严格的规定；基站电池等重设备没有专业搬运工具等等”。梁渭雄在回顾当年情况的一份PPT中如是写道，他们和设备供应厂商爱立信专家一道，在完全没有国内经验借鉴的情况下，日以继夜，连续奋战，完成了西德胜、天河邮电机楼、黄埔开发区等首批三个基站主设备安装调测、跳线、传输对通等相关工作。

图为梁渭雄，参与建设国内第一个模拟移动通信网络的移动员工。

当年11月18日，广州率先在全国开通第一个蜂窝模拟TACS网络系统交换局，拥有1个交换局，3个基地站，40个信道，可容纳1200个用户，首批用户只有150个。在当时于广州召开的全国六运会上，移动电话手机首次亮相广州天河体育场，时任广东省省长在体育场现场接听了从基站拨出的电话，全国首个蜂窝模拟移动电话打通了，被称为神州第一波，而当时砖头一样厚重的手机，人们亲切地称之为“大哥大”，中国通信发展史上的新篇章自此翻开。

有了全国第一个基站，自然也就有了全国第一个手机用户。广东移动公司方面介绍，当时固定电话普及率尚且很低，对于要不要发展移动电话，不少人是心存顾虑的。有人认为，移动电话系统投资大，一部“大哥大”约1400美元，还不包括各项税收和其他费用，等于一个普通职工两三年的工资，不符合国情，既没有必要发展，也没有希望。

但与此同时，作为改革开放前沿地区，随着经济的发展，前来投资的外商们对移动通信的需求也逐渐增大。比如，有几位在东莞市樟木头镇投资办厂的港商，因没有及时打出电话通知香港的客户，一批成衣在香港码头多放了两天，被多收了上万港元的管理费。他们找到镇政府，要求改善通信状况。

正是在这个背景下，广东省自筹资金，率先投入移动通信建设。内地第一位移动用户也就出现了。

图为广东移动1987年发售的第一代手机NEC“大哥大”

徐峰，1986年从香港到广州创业做海鲜生意。当时的香港，已经有3家公司经营移动电话，用户超过2万。而内地还没有移动电话，徐峰一直关注着这方面的消息。1987年11月21日，从在移动工作的亲戚那里他得知全运会后将有移动电话投入市场，徐峰马上放下手头的工作赶到了营业厅，提前订购了一部NEC模拟手机（“大哥大”），没想竟成了内地第一个移动电话用户。那时候的移动电话，拨打电话时需要拉出天线，充满电只能维持约30分钟通话。

当年拥有一台“大哥大”，是很时髦的事情，到邮电局正式发售的时候，排队购买的人，人头攒动，一机难求，很多人早早起床，就像买房子一样，为了买到，需要抢到前面。从广东移动方面的统计数据来看，1988年，像徐峰这样的移动用户数只有3200名，到2008年，已经达到6亿4千多。

2019年8月16日，广东移动5G手机正式开售。曾经的内地第一位移动用户徐峰，再次成为广东移动首批5G友好体验用户。在广东移动举行的发售仪式上，徐峰表示，手机是自己事业发展的一大助力。在创业初期，当别人还在通过来回跑的方式沟通时，他已经可以通过手机联系外界，第一时间传递生意指令。“我的集团已经33年了，中国移动的手机陪伴了我32年，正是手机陪伴成就了我企业集团，圆了我的创业梦！”

二、“全球通”等中国移动三大品牌原来都在这里创生

1G空白、2G跟随、3G突破、4G引领，业内用这样的描述，来反映中国通信技术的革新和进步，一定程度上，这也是广东移动自身发展历程的反映。

1994年10月12日，广东开通全国首个省级数字移动通信网，容量为5万户，移动通信进入2G时代。随着通信基站的陆续建起，在广东，通信信号实现广度、深度的双覆盖。2001年，广东移动在中山市电梯、地下停车场等区域颇有新意地打出了“全球通信号已覆盖”的标识，这一做法随后被全行业推广。2005年6月30日，汕尾三位渔民出海遇险，通过手机求救躲过一劫。“一个电话的最高价值是挽救生命”。

“全球通”、“神州行”、“动感地带”是公众耳熟能详的中国移动“三大品牌”，但大多数人未必知道，这三大品牌，均发端于广东，由广东移动率先推出。

此后，2009年3G牌照的正式颁发，2010年中国4G标准TD-LTE启动六城市规模试验，广州、深圳均占据了两个名额。TD-SCDMA3G网络规模试验，为中国移动在自主知识产权3G标准发展、TD-SCDMA的商用中，发挥了作用，实现了“三分天下有其一”。而4G正式发牌后，广东移动第一年就建立了7万个4G基站，4G用户迅速增长突破了千万规模。

据广东移动方面介绍，相比2G时代的通话需求，4G网络更需要做到深度覆盖，才能为用户提供优质的上网体验。4G基站数量的不断刷新，从2014年7.5万个到如今超过19万个，服务全省超过9000万4G用户。

在网络“提速降费”的背景下，4G大流量产品的推出带来了用户流量成倍增长，对网络质量、容量带来了严峻挑战。广东移动也曾遇到选址受阻、基站逼迁等重重困难，但他们说，经过他们的攻坚克难完善覆盖，同时加快新技术应用，开展热点区域网络扩容，全力保障用户的上网感知。经过科学筹划、高效建设，广东移动4G网络更加健壮了。

三、中国移动计划在2020年完成5G规模商用

2017年5月，中国首个5G基站在广州开通，广东成为国内最早开展5G测试的地区之一。据中新网实地探访报道，与4G技术相比，5G网络拥有更强的性能，支持超高速率、超低时延、超大连接的应用场景。“在广东移动5G外场环境下，5G网络速率稳定维持在2Gbps以上，这意味着，一眨眼就能下完一部高清电影。”

中新网当时披露，按照移动的5G时间表，2017年、2018年将分别启动外场试验，并开展面向商用化规模试验，预计2020年完成5G规模商用。

根据《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）》，到2022年底，珠三角建成5G宽带城市群，粤东粤西粤北主要城区实现5G网络连续覆盖；广东全省5G基站累计达17万座，5G个人用户数达4000万；将粤港澳大湾区打造成万亿级5G产业集聚区，5G示范应用场景超过100个；广东全省5G整体技术创新能力世界领先，关键核心技术创新能力迈入世界前列，形成世界级5G产业集聚区和5G融合应用区（金羊网消息）。

图为广东移动技术人员在开展巡检工作

广东移动在提供给记者的一则资料中也提到，他们要再次勇立潮头、先行先试，全力以赴引领5G发展。

2019年8月，广东移动5G手机正式开售，并面向客户推出0元体验方案。同月，广东移动携手中国移动香港有限公司、广东省通信行业协会和澳门电讯有限公司，发起成立大湾区5G产业联盟。

“在网络建设方面，广东移动是全国唯一有两个城市参与5G试验的省份（广州、深圳），也是唯一参与了技术试验、规模试验、应用示范三项试验的省公司。目前我们已在广东省内21个地市均开通了5G基站，今年将建设5G基站超过1万个，率先在广州、深圳实现5G商用，2020年将实现全省县以上核心城区5G网络的连续覆盖，致力于打造广东乃至全国规模最大、质量最优的5G精品网络。”广东移动方面表示。

据了解，在应用创新方面，5G应用的重点在产业。广东移动正在积极推动落实“5G+”计划，聚焦九大行业，举办“5G应用创新大赛”，推动96个应用项目的落地实施；携手产业链伙伴，打造一系列标杆应用。例如，联合华为公司在深圳坂田和东莞松山湖打造5G智慧园区，联合南方电网助力打造首个面向商用的5G智慧电网，联合广汽集团研发5G自动驾驶，联合韶钢公司建设5G智慧钢厂，联合广东省人民医院打造全省首个5G示范医院，即将联合广铁集团推动广深港高铁5G覆盖，打造全球第一条5G智慧高铁，等等。

四、5G应用究竟会给社会带来什么？

广东移动向记者提供了诸多案例，其中有一类医疗方面的应用，可让人一睹5G技术的亮眼之处：4月3日，在广东移动5G网络的支撑下，广东省人民医院与茂名高州市人民医院完成了中国首场5G远程心脏腔镜手术，让先心病重症患者摆脱了缠绕41年的“心病”。

借助移动5G网络大带宽低时延的技术优势，广东省人民医院与高州市人民医院实现了两地4K高清手术影像的实时传输。在术前应用结构性心脏病人工智能辅助诊疗新系统、远程超声技术，广东省人民医院心外科郭惠明团队与高州市人民医院心外科何勇团队进行术前辅助诊断和手术规划，并运用3D打印的心脏模型，进行实时远程技术指导。

此后的4月26日，南方医科大学深圳医院、北京天坛医院的医护人员在广东移动5G网络支持下，联合实现京深两地之间的全国首例5G神经介入远程手术指导。

当天，深圳一位70岁的老大爷因脑卒中陷入昏迷，被紧急送入南方医科大学深圳医院，医生检查发现老人的一根重要血管（基底动脉）发生急性闭塞，需要紧急实施神经介入手术开通血管挽救生命。在快速行驶的汽车上，北京天坛医院神经介入中心主任缪中荣教授通过手机实时指导深圳手术团队工作，患者的血栓顺利取出，血管重新畅通。

而5G技术支持下的高清直播，也在广东得到具体的实践。据了解，今年以来，广东移动先后在广州、深圳、东莞等地支撑完成了央视春晚深圳分会场、排球超级联赛全明星赛、CBA总决赛、中国之队国际足球热身赛等大型演出和体育赛事5G+4K、5G+VR高清直播。

其中，8月31日至9月15日，2019年篮球世界杯在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八座城市举行。广东移动承担了广州、深圳、东莞三个比赛场地的5G覆盖，支撑5G+4K赛事直播。

2019年篮球世界杯，广州体育馆内中国移动5G覆盖后的速率图

实地探访中，记者了解到，技术实现的背后，移动方面克服了诸多的障碍和难关，比如在可容纳11000名观众的广州体育馆，为向观赛客户提供最新的5G网络服务和保障4G网络感知，广东移动在男篮世界杯比赛开始之前完成了场馆网络的升级改造。通过在场馆内建设5G基站完成了对整个比赛场馆观众席的5G覆盖。

基站开通后，场馆内5G的下行速率可达800Mb/s，可以满足4K高清直播等业务的网络需求。4G方面，体育赛事场馆这类高容量密度场景一直是网络保障的重点、难点。为了进一步提升4G网络感知，中国移动采用了在体育馆龙骨上安装14面赋形天线这一施工和优化难度极高的方案。每面重达15公斤的赋形天线。广州8月份高达40度的高温天气，离地30米危险的施工环境，这些都是网络升级改造所面临的挑战。通过精细化的施工组织，经过数个通宵的艰苦奋战，改造方案最终圆满完成。

“我们的优化人员通过对每个区域内覆盖的精准控制，将D\E\FA\FDD1800等多个频段在场内错频分配，在将场馆内4G网络容量提升一倍至9000人的同时，有效控制了频段间的干扰，确保客户的网络感知得到整体提升，4G平均下载速率达到47Mb/s。“广东移动方面称。