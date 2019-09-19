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北京移动延长100G流量5G活动，至10月31日

2019-9-19 16:29:32来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月19日消息 据腾讯新闻报道，今年8月，中国移动北京公司推出了5G流量包体验活动。活动期间，凡购买5G手机的中国移动北京公司用户，每月可享100GB通用流量及最高1Gbps的5G下载速率，用户无需换卡换号，截至2019年9月30日。

9月19日，中国移动北京公司宣布将本次活动延长至10月31日。

此前北京移动方面表示，到今年年底5G基站将超过8000个，实现对东、西、北五环和南四环内，以及郊区城区的覆盖。

值得一提的是，联通和电信之前也推出了类似的活动。

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关键词：5G

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