华为：将适时退出服务器整机市场，以更好发展鲲鹏生态

新浪科技讯9月19下午消息，在今日的华为全联接大会上，华为智能计算业务部总裁马海旭在接受采访时表示，华为将在条件成熟时退出服务器整机市场，以更好地发展鲲鹏生态。

今日华为发布了鲲鹏服务器主板，并宣布将服务器操作系统EulerOS开源。马海旭表示，华为既做服务器部件又做服务器整机是不行的，条件成熟时将适时退出服务器整机市场，与合作伙伴共同合作，以更好的发展鲲鹏生态。“我们对自己的定位是雪中送炭，而不是锦上添花”，他说。