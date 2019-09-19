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华为全面启航计算战略：“鲲鹏+昇腾”双引擎、硬件开放、软件开源

2019-9-19 11:43:03来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月19日消息 今日，在华为全联接大会的第二天，华为基于“鲲鹏+昇腾”双引擎正式全面启航计算战略，宣布开源服务器操作系统、GaussDB OLTP单机版数据库，开放鲲鹏主板

“鲲鹏+昇腾”双引擎

华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙表示，处理器是整个计算产业的基础。华为从2004年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片，历经15年，目前投入超过2万名工程师，形成了以“鲲鹏+昇腾”为核心的基础芯片族。

鲲鹏包括服务器和PC机芯片，鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器，性能比业界主流处理器高25%、内存带宽高60%；同时把CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”，是业界集成度最高的数据中心处理器。

昇腾包括训练和推理芯片，用于训练的昇腾910，半精度（FP16）算力达256 TFLOPS。用于推理的昇腾310，整型（INT8）算力16 TOPS，功耗为8W。

存储控制器芯片，通过独特的磨损均衡算法，把SSD盘的寿命提高20%。智能网卡芯片，支持OVS、VxLAN、RoCE等多协议卸载，适合云化和低时延场景。智能管理芯片，实现智能的功耗和故障管理，是大型数据中心自动化管理的基础。

目前在计算架构中，华为是业界唯一同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。

侯金龙表示，华为将按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏投资芯片。鲲鹏处理器从2007年走到现在已历时12年，鲲鹏920现在是第三代芯片。鲲鹏+昇腾会持续演进，华为将按每年推出一代的节奏，持续提升竞争力，同时确保后向兼容。

策略：硬件开放、软件开源、使能合作伙伴

侯金龙还指出了华为对鲲鹏计算产业的定位。其策略是“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”。

▲图源：华为

• 支持迁移：免费支持主流应用和软件的迁移适配。

• 软件开源：开源操作系统、数据库和AI计算框架，使能伙伴发展自己品牌的产品，并为开发者提供覆盖端、边、云的全场景开发框架。

• 硬件开放：对外提供主板、SSD、网卡、RAID卡、Atlas模组和板卡等。

• 聚焦：架构创新、处理器研发、以及华为云服务。

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关键词：华为

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