华为Mate30/Pro渲染图、配置规格表全曝光：搭载麒麟990，4000万主摄镜头

IT之家9月19日消息 北京时间9月19日晚8点，华为Mate 30系列将在德国•慕尼黑发布。据爆料，华为Mate 30 Pro搭载了88°超曲面OLED屏幕，机身有星河银、翡冷绿、罗兰紫、亮黑四种配色，支持IP68防水。配置方面，Mate 30 Pro搭载麒麟990旗舰芯片，7nm工艺，达芬奇架构，16核GPU。

相机方面，Mate 30 Pro搭载双主摄象头，动静结合，配以800W万长焦摄像头和3D深感摄像头，前置3200万自拍摄像头同样搭载3D深感摄像头。

快充方面，Mate 30 Pro支持40W有线快充，27W无线快充，支持无线反向充电。

系统方面，Mate 30 Pro搭载EMUI 10，支持侧屏触控，AI隔空操作。

具体细节方面，华为Mate30 Pro搭载麒麟990处理器，8GB+128GB/256GB存储，机身尺寸为158.1mm x 73.1mm x 8.8mm，重量198克。搭载6.53英寸2400 x 1176分辨率显示屏幕，支持DCI-P3，支持屏幕发声，电池容量4500mAh，40W有线快充，27W无线快充。搭载基于安卓10的EMUI10系统，支持3D脸部识别，IP68级防水防尘。

在相机规格方面，华为Mate30 Pro搭载4000万像素超广角电影镜头（f/1.8光圈），4000万像素广角镜头（f/1.6光圈，支持OIS光学防抖），800万像素长焦（f/2.4光圈，支持OIS光学防抖），3D深度传感器。前置3200万像素镜头（f/2.0光圈）。

华为Mate30 Pro后置镜头支持4K视频拍摄，支持[email protected]、[email protected]超级慢动作拍摄。前置支持FHD+（2288x1080）视频拍摄。

具体细节方面，华为Mate30搭载麒麟990处理器，6GB/8GB+128GB存储，机身尺寸为160.8mm x 76.1mm x 8.4mm，重量196克。搭载6.62英寸2340 x 1080分辨率显示屏幕，电池容量4200mAh，40W有线快充，27W无线快充。搭载基于安卓10的EMUI10系统，支持屏幕内指纹识别，IP53级防水防尘。

在相机规格方面，华为Mate30搭载1600万像素超广角镜头（f/2.2光圈），4000万像素广角镜头（f/1.6光圈，支持OIS光学防抖），800万像素长焦（f/2.4光圈，支持OIS光学防抖）。前置2400万像素镜头（f/2.0光圈）。

华为Mate30后置镜头支持4K视频拍摄，支持[email protected]超级慢动作拍摄。前置支持FHD+（2336x1080）视频拍摄。