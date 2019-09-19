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华为Mate 30/Pro配置公布：麒麟990 5G处理器，超感光徕卡电影四摄

2019-9-19 20:46:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月19日消息 华为Mate30系列全球发布会今晚在德国慕尼黑举行，华为Mate 30和Mate 30 Pro已经正式亮相，相关配置也已经公布。

华为Mate 30 5G系列搭载麒麟990 5G SoC芯片，首次将处理器和5G基带集于一体，使用7nm+ EUV工艺，相比上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。5G系列同时支持5G SA/NSA双架构；支持双卡双待，5G与4G卡可同时在线；支持FDD和TDD多频段，覆盖范围更广。

华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR、7680fps超级慢动作视频拍摄，支持实时背景虚化视频拍摄。

另外，华为Mate30 Pro支持IP68级防尘抗水，华为Mate30支持IP53。

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关键词：华为Mate 30华为Mate 30 Pro

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