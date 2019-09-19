华为Mate 30/Pro正式发布：麒麟990/徕卡电影四摄，799欧元起

IT之家9月19日消息 华为Mate30系列全球发布会今晚在德国慕尼黑举行，会上华为正式发布了Mate 30和Mate 30 Pro，在欧洲，Mate 30手机8+128GB版售价799欧元，Mate 30 Pro手机8+256版本售价1099欧元，Mate 30 Pro 5G手机8+256GB版本售价1199欧元。9月20日0时，华为Mate 30系列正式上线华为商城及各大电商平台开启预售。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度。刘海比Mate 20 Pro小，内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。华为去除了Mate30 Pro侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约，滑动侧边即可完成音量调节等操作。两者都支持屏下指纹。

华为Mate 30提供星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色，还有青山黛、丹霞橙两款素皮设计。Mate30 Pro采用IP68级别防水防尘设计，Mate30则是IP53级别防水。

华为Mate 30 5G系列搭载麒麟990 5G SoC芯片，首次将处理器和5G基带集于一体，使用7nm+ EUV工艺，相比上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。5G系列同时支持5G SA/NSA双架构；支持双卡双待，5G与4G卡可同时在线；支持FDD和TDD多频段，覆盖范围更广。华为官方称，华为5G速率比4G快25倍，比5G旗舰手机还要快上25%左右。

华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。并且均采用石墨烯薄膜散热系统，在5G系统下有优秀的散热表现，且电池续航有所延长。同时华为也随手机一起发布了华为40W超级快充移动电源和40W超级快充车载充电器。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR、7680fps超级慢动作视频拍摄，支持实时背景虚化视频拍摄。

华为Mate 30系列采用EMUI 10系统，采用全新UX设计，支持深色模式、“多屏协同”，搭载智慧车载HiCar，手机与汽车实时互联；可智能识别机主信息，陌生人注视屏幕时隐藏消息内容，更好地保护隐私；AI屏幕随心功能，可识别人脸观看屏幕的角度，智能转换横竖屏。支持AI隔空操控，隔空上下滑动、隔空抓取截屏。

华为Mate30系列还支持M-Pen手写笔，4096级灵敏压感，悬浮触控设计。